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Общество

Бастрыкин заинтересовался самокатчиками, сбившими двух юных нижегородцев

31 мая 2025 17:50  [84] Общество
Бастрыкин заинтересовался самокатчиками, сбившими двух юных нижегородцев

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по фактам травмирования детей в результате наездов электросамокатов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Поводом для реагирования стала информация о двух инцидентах, произошедших 29 мая. В одном из случаев несовершеннолетний водитель электросамоката сбил 10-летнего велосипедиста. В другом — в парке имени А.С. Пушкина — молодой человек, управляя электросамокатом, наехал на двухлетнего ребенка.

Оба пострадавших получили травмы и были госпитализированы для оказания медицинской помощи. По данным фактам в Следственном управлении СК России по Нижегородской области начаты процессуальные проверки.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Айрату Ахметшину возбудить уголовные дела и доложить о ходе и результатах расследования. Ход исполнения поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложили о наезде электросамоката на 9-летнюю девочку на проспекте Октября в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Александр Бастрыкин самокат Уголовное дело
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