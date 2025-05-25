Бастрыкин заинтересовался самокатчиками, сбившими двух юных нижегородцев Общество

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по фактам травмирования детей в результате наездов электросамокатов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Поводом для реагирования стала информация о двух инцидентах, произошедших 29 мая. В одном из случаев несовершеннолетний водитель электросамоката сбил 10-летнего велосипедиста. В другом — в парке имени А.С. Пушкина — молодой человек, управляя электросамокатом, наехал на двухлетнего ребенка.

Оба пострадавших получили травмы и были госпитализированы для оказания медицинской помощи. По данным фактам в Следственном управлении СК России по Нижегородской области начаты процессуальные проверки.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Айрату Ахметшину возбудить уголовные дела и доложить о ходе и результатах расследования. Ход исполнения поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложили о наезде электросамоката на 9-летнюю девочку на проспекте Октября в Нижнем Новгороде.