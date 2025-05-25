Более 15 пожаров зафиксировано в Нижегородской области за сутки Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижегородской области за последние сутки произошло 16 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Среди наиболее крупных возгораний — пожар на ферме в Шатковском округе, где огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. В Нижегородском районе областного центра пламя распространилось на 400 квадратных метров здания.

Также зафиксированы четыре случая возгорания сухой травы и мусора.

По данным МЧС, в результате происшествий погиб один человек, ещё один получил травмы. Сотрудникам ведомства удалось спасти 17 человек, а также эвакуировать 118.

Кроме того, на водоёмах региона произошло два происшествия, в которых погибли два человека.

Спасатели также шесть раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий.

Ранее в МЧС назвали причину крупного пожара в частной клинике на Большой Покровской в Нижнем Новгороде.