Более 15 пожаров зафиксировано в Нижегородской области за сутки

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В Нижегородской области за последние сутки произошло 16 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Среди наиболее крупных возгораний — пожар на ферме в Шатковском округе, где огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. В Нижегородском районе областного центра пламя распространилось на 400 квадратных метров здания.
Также зафиксированы четыре случая возгорания сухой травы и мусора.
По данным МЧС, в результате происшествий погиб один человек, ещё один получил травмы. Сотрудникам ведомства удалось спасти 17 человек, а также эвакуировать 118.
Кроме того, на водоёмах региона произошло два происшествия, в которых погибли два человека.
Спасатели также шесть раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий.
Ранее в МЧС назвали причину крупного пожара в частной клинике на Большой Покровской в Нижнем Новгороде.
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