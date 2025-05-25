Опубликованы проекты новых школ для Нижнего Новгорода, сделанные студентами Общество

Фото: пресс-служба ННГАСУ

Будущие архитекторы из Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) представили концепции современных школ, которые планируется построить в активно развивающихся районах Нижнего Новгорода и его пригородов.

Как уточнили в пресс-службе вуза, работа над проектами стала возможной благодаря участию вуза в федеральной программе "Школа мечты", где ННГАСУ выступает в роли одной из пилотных площадок. Этот проект направлен на создание современной образовательной среды в соответствии с актуальными стандартами и потребностями населения.

Перед началом проектирования студенты провели всесторонние исследования, учитывая особенности ландшафта, плотность застройки и технические требования, предоставленные профильными ведомствами. В разработке заданий и концепций принимали участие специалисты минобра и минграда региона.

В результате были подготовлены архитектурные проекты школ для следующих территорий:

Канавинский район — участок на пересечении улиц Пролетарская, Карла Маркса и Сергея Акимова;

Автозаводский район — жилой комплекс "Торпедо" на улице Бориса Видяева, а также территория в границах улиц Янки Купалы, Коломенская, Лескова и Южного шоссе;

Советский район — ЖК "Белый город", пересечение улиц Ванеева и Маршала Рокоссовского;

Кстово, городской округ Нижний Новгород — 6-й микрорайон в районе проспекта Рачкова и улицы Магистральной.

В процессе работы студенты получили поддержку от опытных архитекторов и градостроителей Нижнего Новгорода, а также от сотрудников Центра студенческих проектов и инициатив ННГАСУ. Совместными усилиями были созданы проекты, сочетающие функциональность, комфорт и современные архитектурные решения.

Все готовые материалы уже переданы в профильные министерства региона для последующей экспертизы и определения стоимости строительных и эксплуатационных работ.

Создание новых образовательных учреждений входит в перечень приоритетных направлений национального проекта "Молодёжь и дети", инициированного по поручению президента России Владимира Путина. Этот проект объединяет ключевые цели ранее действовавших программ "Образование" и "Наука и университеты", охватывая девять федеральных направлений, включая "Всё лучшее – детям", "Педагоги и наставники" и "Ведущие школы".

Ранее сообщалось, что ИТ-кампус "НЕЙМАРК" и ННГАСУ объявили о совместной сетевой магистерской программе обучения.