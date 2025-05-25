Снят запрет на рыбалку на Чебоксарском водохранилище в Нижегородской области Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

С 11 июня в Нижегородской области отменены ограничения на рыболовство на реке Оке, Чебоксарском водохранилище и их притоках. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

В ведомстве пояснили, что запрет действовал в период нереста и был введен для сохранения популяции водных биоресурсов. Такие меры позволяют создать благоприятные условия для естественного воспроизводства рыбы.

В то же время в акватории Горьковского водохранилища, его притоках, а также на озёрах Нижегородской области запрет на рыбалку продолжает действовать до 15 июня включительно.

До завершения нерестового периода разрешается только любительская ловля с берега, вне мест нереста. Допустимо использование поплавочной или донной удочки с не более чем двумя крючками. Суточная норма вылова для одного рыболова составляет не более 5 килограммов.

Нарушение установленных правил влечет административную ответственность. Согласно части 2 статьи 8.37 КоАП РФ, гражданам может быть назначен штраф от 2 000 до 5 000 рублей. Также возможна конфискация судна и других средств лова.

За незаконный вылов водных биоресурсов предусмотрена уголовная ответственность по статье 256 УК РФ. Санкции включают штраф от 300 000 до 500 000 рублей, либо в размере дохода осуждённого за 2–3 года, исправительные работы до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Полный текст Правил рыболовства размещён на официальном сайте министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Сообщалось, что 216 браконьерских сетей изъяли из нижегородских водоемов в период нереста.