1,86 трлн рублей привлечено в экономику Нижегородской области за три года Экономика

На 8,1% вырос общий объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области. Плюс 112 млрд рублей – с таким результатом регион завершил первый квартал 2025 года.

Аналитики регионального правительства уточняют, что за первые три месяца текущего года (по сравнению с первым кварталом прошлого года), сумма частных инвестиций выросла на 13,1%. Хорошую динамику показала обрабатывающая промышленность. Здесь рост составил 26,4%. В нефтепереработке зарегистрирован рост на 27%. В 4,5 раза вырос объем инвестиций в гостиничном бизнесе и общепите. Капитальные вложения в науку тоже выросли в 1,4 раза.

Оценивая результаты инвестиционного процесса в первом квартале 2025 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заметил, что несмотря на санкционное давление и жесткую кредитно-денежную политику инвестиции в регион продолжают поступать, и подчеркнул, что всего за последние три года в экономику региона привлечено 1,86 трлн рублей.

Мы тоже попросили экспертов оценить полученные результаты, ответив на вопросы: "Чем обусловлена инвестиционная привлекательность региона и почему, несмотря на санкции, инвестиции в региональную экономику не прекращаются и даже растут?"

Андрей Дахин, д.ф.н., профессор Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС отмечает устойчивость экономики региона.

"В июне месяце мы не только готовимся к празднованию Дня России, но и подводим итоги первого квартала года по состоянию социально-экономического комплекса. В Нижегородской области статданные отражают устойчивые позиции региона: в номинальном выражении по объёму инвестиций Нижегородская область занимает 2-м месте в ПФО (112 млрд рублей). Для сравнения отметим, что Республика Татарстан, которая занимает первую строчку, имеет этот показатель на уровне 350 млрд рублей".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Инвестиционная привлекательность региона - тема достаточно многоплановая и зависящая от целого ряда факторов. Нижегородская область всегда была крупным промышленным центром, базой производства высокотехнологичной продукции в целом ряде важнейших сфер. До определенного момента, особенно в период активной интеграции России в мировой рынок, именно такие территории проигрывали конкуренцию сырьевым регионам или приграничным транспортным узлам. Резко возникшая у государства потребность в промышленно-технологической автаркии в ключевых сферах вернула области "второе дыхание", так как потребовала восстановления полных циклов переработки сырья и производства продукции внутри страны".

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент обращает внимание на особенности развития региона.

"Если учитывать, что нижегородский регион более ста лет развивается как индустриально-промышленный и научный центр страны, то опережающая динамика роста инвестиций в основной капитал – это органичное явление, а профессиональный и слаженный менеджмент региональной экономики, который обеспечивает правительство области во главе с губернатором Глебом Никитиным делает этот результат закономерным".

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Рост инвестиционной привлекательности Нижегородской области – результат комплексного подхода. То, что приток инвестиций увеличивается несмотря на санкционное давление, внешние экономические ограничения и жесткую кредитно-денежную политику, объясняется не только грамотной политикой со стороны властей, но и рядом сложившихся уникальных конкурентных преимущество региона. Наша область стала одним из лидеров по новациям и внедрению цифровых решений в реализацию экономических проектов".

Андрей Чугунов, журналист:

"В различные периоды нестабильной внешнеполитической обстановки Нижний Новгород становится одной из "точек роста" региональной, да и российской экономики. Так было в Первую Мировую, когда многие нижегородские купцы превратились из хлебопромышленников в просто промышленников, что способствовало смене экономического вектора с торговли на производство. Так было в Великую Отечественную, когда в Горький было эвакуировано немало промышленных предприятий, после чего регион стал одним из крупнейших в СССР центров ОПК и радиоэлектронной отрасли. Так случилось и теперь, когда экономические санкции Запада вынудили нашу промышленность ускоренно заняться импортозамещением".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".