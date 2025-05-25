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Экономика

Евгений Семенов: "Рост объема инвестиций в экономике Нижегородской области закономерен"

11 июня 2025 16:56  [96] Экономика
Евгений Семенов: Рост объема инвестиций в экономике Нижегородской области закономерен

На 8,1% вырос общий объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области. Плюс 112 млрд рублей – с таким результатом регион завершил первый квартал 2025 года. 

Аналитики регионального правительства уточняют, что за первые три месяца текущего года (по сравнению с первым кварталом прошлого года), сумма частных инвестиций выросла на 13,1%. Хорошую динамику показала обрабатывающая промышленность. Здесь рост составил 26,4%. В нефтепереработке зарегистрирован рост на 27%. В 4,5 раза вырос объем инвестиций в гостиничном бизнесе и общепите. Капитальные вложения в науку тоже выросли в 1,4 раза.

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Экономика всегда формировалась по принципу системы сообщающихся сосудов и современная мировая экономическая модель действует в той же логике. В связи с этим санкции, как это ни парадоксально, оказывают на российскую экономику не угнетающее, а стимулирующее воздействие. Уход с отечественного рынка некоторых крупных международных производителей не отменил, а стимулировал спрос. Удовлетворение спроса потребовало инвестиций в основной капитал. 

В свою очередь, фактором, обусловливающим спрос, явился рост номинальных доходов у определенных групп населения.

Но главным драйвером роста инвестиций в основной капитал стало государство. Были обновлены и созданы новые национальные проекты с серьезным финансированием. Реализованы меры государственной поддержки национальной экономики. Государство взяло курс на реализацию крупнейших инфраструктурных проектов и инвестировало стратегические средства в развитие оборонно-промышленного комплекса. Все это вместе взятое создало предпосылки для экономического развития.

Если учитывать, что нижегородский регион более ста лет развивается как индустриально-промышленный и научный центр страны, то опережающая динамика роста инвестиций в основной капитал – это органичное явление, а профессиональный и слаженный менеджмент региональной экономики, который обеспечивает правительство области во главе с губернатором Глебом Никитиным делает этот результат закономерным".

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Теги:
Евгений Семенов Промышленность экономика
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