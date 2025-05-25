Андрей Дахин: "Статистика отражает устойчивые позиции Нижегородской области" Экономика

На 8,1% вырос общий объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области. Плюс 112 млрд рублей – с таким результатом регион завершил первый квартал 2025 года.

Аналитики регионального правительства уточняют, что за первые три месяца текущего года (по сравнению с первым кварталом прошлого года), сумма частных инвестиций выросла на 13,1%. Хорошую динамику показала обрабатывающая промышленность. Здесь рост составил 26,4%. В нефтепереработке зарегистрирован рост на 27%. В 4,5 раза вырос объем инвестиций в гостиничном бизнесе и общепите. Капитальные вложения в науку тоже выросли в 1,4 раза.

Андрей Дахин, д.ф.н., профессор Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"В июне месяце мы не только готовимся к празднованию Дня России, но и подводим итоги первого квартала года по состоянию социально-экономического комплекса.

В Нижегородской области статданные отражают устойчивые позиции региона: в номинальном выражении по объёму инвестиций Нижегородская область занимает 2-м месте в ПФО (112 млрд рублей). Для сравнения отметим, что Республика Татарстан, которая занимает первую строчку, имеет этот показатель на уровне 350 млрд рублей.

Драйвером роста Нижегородской области за I квартал 2025 г. стали частные инвестиции, которые выросли на 13,1% к аналогичному периоду 2024 года. Опубликованные официальные данные показывают, что наибольший вклад в объем инвестиций внесла обрабатывающая промышленность. По итогам трех месяцев в нее вложено на 26,4 процента больше средств в сопоставимых ценах, чем за соответствующий период прошлого года. Лидером роста стала металлургия. Ее доля в общем объеме инвестиций в основной капитал - 19,6 процента, а прирост - 33,2 процента. На 27 процентов зафиксирован рост в нефтепереработке (доля - 3,2% в общем объеме) и секторе производства готовых металлоизделий – на 8,4 процента (доля - 3,4% в общем объеме). Объективным положительным фактором является то, что Нижегородская область специализируется на обрабатывающих, а не на добывающих предприятиях.

Судя по общероссийским данным Росстата, именно динамика обрабатывающих производств сохраняет тенденцию роста, хотя и она снижается в первом квартале 2025 г. Другим положительным фактором является то, что перерабатывающие предприятия вкладываются в развитие, дают прирост процента реинвестиций. Основные финансовые вложения предприятий осуществляются, соответственно, в обрабатывающие производства, в т.ч. в производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и прочих транспортных средств и оборудования, в производство металлических изделий, в строительство, в производство резиновых и пластмассовых изделий, в финансовую деятельность и страхование и несколько меньше в такие сферы, как деятельность профессиональная, научная и техническая, транспортировка и хранение и др. Часть инвестиций имеет существенный кредитный след, который при действующей ставке ЦБ нельзя недооценивать.

Рассчитываемый Росстатом индекс предпринимательской уверенности организаций обрабатывающих производств (без учёта малых предприятий) демонстрирует спад. Это означает, что факторы экономического роста, которые действовали с 2022 г. и которые Нижегородская область сумела уловить и использовать, к концу 2025 – началу 2026 гг. могут перестать работать в качестве драйверов. Должны будут заработать новые драйверы, в т.ч. те, что слабо инвестировались в последние годы. Это, например, образование, научные исследования и разработки, государственное управление и др.".