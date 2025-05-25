Никитин заявил о росте инвестиций в нижегородскую экономику, несмотря на санкции Экономика

Фото: Кира Мишина

Инвестиции в основной капитал Нижегородской области в первом квартале 2025 года увеличились на 8,1%. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Несмотря на сохраняющееся давление санкций и жесткие условия денежно-кредитной политики, регион демонстрирует устойчивый рост и привлекает новых инвесторов. Продолжается развитие обрабатывающей промышленности, а также расширяются высокотехнологичные отрасли.

По объему инвестиций в номинальном выражении — 112 миллиардов рублей — Нижегородская область занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа.

Никитин подчеркнул, что местный бизнес сохраняет активность, амбиции и способность адаптироваться к внешним вызовам.

По его словам, за последние три года в условиях санкционного давления в экономику региона было привлечено 1,86 триллиона рублей.

Заместитель губернатора региона Егор Поляков акцентировал внимание на восстановлении доли инвестиций в активную часть основных фондов — оборудование, машины и транспортные средства, которые непосредственно участвуют в производственном процессе.

"Инвесторы постепенно наращивают объем вложений по сравнению с 2024 годом. Несмотря на сдержанные прогнозы, бизнес продолжает инвестировать в развитие. Мы рассчитываем, что эта положительная динамика сохранится", — подчеркнул Поляков.

Ключевым фактором роста в первом квартале стали частные инвестиции, увеличившиеся на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отметил заместитель губернатора Андрей Саносян, наибольший вклад в рост инвестиций внесла обрабатывающая промышленность. Вложения в этот сектор выросли на 26,4% в сопоставимых ценах, а лидером стала металлургия — ее доля составила 19,6% от общего объема инвестиций, при этом прирост достиг 33,2%.

Значительный рост был зафиксирован и в других отраслях: инвестиции в нефтепереработку увеличились на 27% (доля — 3,2%), в производство готовых металлических изделий — на 8,4% (доля — 3,4%).

Дополнительно отмечен рост капитальных вложений в такие сферы, как наука (в 1,4 раза), гостиницы и общественное питание (в 4,5 раза), а также водоснабжение (в 2,8 раза).

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин отметил уверенный рост нижегородской промышленности по итогам 2024 года.