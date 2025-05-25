Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода на День России Общество

В связи с празднованием Дня России в Нижнем Новгороде временно перекроют движение на ряде улиц и изменят маршруты общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничения будут действовать с 00:01 12 июня до 05:00 13 июня.

Полностью закроют проезд на площади Минина и Пожарского — от Верхне-Волжской набережной до Зеленского съезда. Также движение будет остановлено на прилегающих улицах:

Ульянова (от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского), Минина (от Пискунова до площади), Верхне-Волжская набережная (от Пискунова до площади), Зеленский съезд (включая трубу съезда), Варварская (от Пискунова до площади), Алексеевская (от Пискунова до площади), Пожарского, Лыковая Дамба, Георгиевский съезд.

В связи с перекрытиями будут скорректированы маршруты общественного транспорта.

Автобусы №1 и №68 будут следовать от улицы Октябрьской до остановки "Чёрный пруд" по улице Ошарской. Обратный путь — от "Кинотеатра Рекорд" без изменений.

Маршруты №3, 61, 70 и 91 направят в сторону площади Свободы через Похвалинский съезд, улицу Маслякова, площадь Максима Горького, улицы Звездинку, Алексеевскую, Октябрьскую и Варварскую. В сторону Канавинского моста автобусы поедут по Варварской, Октябрьской, Алексеевской, Звездинке, площади Горького, улицам Максима Горького, Ильинской, Малой Покровской и Похвалинскому съезду.

Автобусы №13, 19, 24, 45, 74, 90, 226 и 304 будут направлены в сторону площади Сенной через Похвалинский съезд, улицу Маслякова, площадь Горького, Звездинку, Алексеевскую, Октябрьскую, Варварскую, Пискунова и Минина. В обратном направлении — по Пискунова, Алексеевской, Звездинке, площади Горького, улицам Горького, Ильинской, Малой Покровской и Похвалинскому съезду.

Автобусы №31 и 39 доедут до "Чёрного пруда" по улице Пискунова. В обратную сторону — от "Кинотеатра Рекорд" по Алексеевской, Октябрьской, Варварской и Пискунова.

Маршруты №40, 64 и 97 будут курсировать по улице Пискунова в обоих направлениях.

Автобусы №52, 71 и 95 будут следовать по Нижне-Волжской набережной до остановки "Катер Герой".

Электробусы Э-9, Э-13 и Э-17 поедут от Варварской до "Чёрного пруда" по Пискунова. Обратно — от "Кинотеатра Рекорд" по Алексеевской и Октябрьской.

На всех изменённых маршрутах будут действовать остановки в существующих точках по пути следования.

Метрополитен 12 июня будет работать в обычном режиме. Однако при увеличении пассажиропотока предусмотрено использование резервных составов. С 22:00 и до закрытия метро поезда будут ходить с интервалом в 7 минут.