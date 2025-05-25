Вход в Нижегородский кремль ограничат 12 июня

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В связи с проведением праздничных мероприятий 12 июня доступ на территорию Нижегородского кремля будет осуществляться только через Дмитриевскую, Кладовую и Ивановскую башни.
Проход через Кладовую и Ивановскую башни будет открыт с 7:00 до 22:00. Ворота Дмитриевской башни начнут работу позже — с 11:00 и также будут доступны до 22:00.
Дополнительно попасть в кремль можно будет на фуникулере. Его нижняя станция будет открыта с 10:00 до 21:00. При входе на территорию, включая площадку у фуникулера, предусмотрены досмотровые мероприятия.
Обратите внимание: ворота Пороховой и Никольской башен 12 июня останутся закрытыми для пешеходов.
Кроме того, в этот день будут недоступны для посещения кремлёвская стена и башни, входящие в состав филиала Нижегородского музея-заповедника "Нижегородский кремль".
Жителей и гостей города просят учитывать эти изменения при планировании прогулок.
Ранее сообщалось, что из-за празднования Дня России изменится график работы нижегородской канатки.
Также мы рассказывали, что в связи с праздником изменится схема движения транспорта в центре Нижнего Новгорода. Также изменятся маршруты общественного транспорта.
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