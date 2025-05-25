Глеб Никитин вручил паспорта юным нижегородцам в День России Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В День России, 12 июня, на площади Минина и Пожарского состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным жителям региона. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Первые в жизни документы 30 школьникам вручили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник ГУ МВД России по региону генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев. Также на мероприятии присутствовал председатель Законодательного собрания области Евгений Люлин.

Церемония прошла в рамках всероссийской программы "Мы — граждане России!" общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых". Участниками стали школьники из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Шахуньи, а также из Ардатовского, Сокольского, Городецкого, Уренского, Ветлужского, Краснобаковского, Тоншаевского, Варнавинского и Лысковского округов.

"Поздравляю всех с Днём России! Это молодой праздник, но он уже прочно завоевал сердца наших граждан. Проходит он в замечательный летний день, сегодня нас погода радует, солнце светит, как будто приветствует достижения нашей страны – всё то, что создали наши предки и наши современники, которые совершают сегодня подвиги, защищая свою страну и наше общее будущее. А наше будущее – это дети. И сегодня юные нижегородцы получат первые в их жизни паспорта. Этот день, уверен, станет по-настоящему незабываемым. Я искренне надеюсь, что сам факт вручения этого важнейшего документа на главной площади города дополнительно мотивирует вас, чтобы стать настоящими гражданами, патриотами и созидателями своей страны. С праздником, ребята! С отличным стартом во взрослую жизнь!" - обратился Глеб Никитин.

Паспорта получили школьники, отличившиеся в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности. Среди них участники Всероссийской олимпиады школьников, победители фестивалей школьных театров, активисты поисково-спасательных отрядов, волонтеры Победы и участники проектов "Хранители истории", "Трудовая доблесть. Лица Победы", "Большая перемена", "80 добрых дел" и других инициатив "Движения первых".

Кроме паспортов, школьникам вручили брошюры с текстом Конституции Российской Федерации и памятные подарки.

За последние три года в Нижегородской области в торжественной обстановке получили паспорта более 7 000 школьников. Это стало возможным благодаря поддержке регионального правительства, "Движения первых" и Главного управления МВД России по области.

Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин вручил российский паспорт главе фонда "Мост мира – помощь жертвам войны" Лиане Килинч.