Глеб Никитин вручил российский паспорт Лиане Килинч Общество

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил российский паспорт главе фонда "Мост мира – помощь жертвам войны" Лиане Килинч. Он подчеркнул, что рад поддержке со стороны президента Владимира Путина, который удовлетворил ходатайство о принятии Килинч в гражданство РФ.

"Считаю это заслуженной наградой за ваш самоотверженный труд. Вы - смелый, идейный и справедливый человек, посвятивший жизнь гуманитарной миссии и борьбе с фашизмом. Искренне восхищаюсь тем, как вы, оставаясь гражданкой Германии, помогаете жертвам украинских нацистов на Донбассе, несмотря на давление со стороны немецких властей", — отметил губернатор.

По его словам, 26 мая фонд Килинч отправил уже 84-ю гуманитарную партию на Донбасс.

Глеб Никитин также сообщил, что накануне немецкие власти включили фонд "Мост мира" в список террористических организаций. Ему грозит закрытие, а в отношении сотрудников могут быть возбуждены уголовные дела.

"Это вызывает удивление, если смотреть на ситуацию в Германии, Европе и мире в целом. Но, с другой стороны, такие действия только укрепляют нашу уверенность в том, что мы на правильном пути. Сегодняшнее событие — вручение вам российского гражданства — это справедливый и важный шаг. Я рад, что вы приехали в Россию и именно в Нижегородскую область. Знаю, что вы уже активно участвуете в наших патриотических проектах, особенно в работе с детьми. Это очень ценно, и я благодарю вас за это", - сказал глава региона.

Лиане Килинч поблагодарила всех, кто помог ей в получении гражданства, включая президента России и губернатора Нижегородской области. По её словам, это решение позволит сделать гуманитарную деятельность более устойчивой.

"Я бы солгала, если бы сказала, что не под впечатлением от вчерашних событий. Это ясно показывает позицию Германии и, в определенном смысле, выглядит как объявление войны. Это печально. Но я получила много слов поддержки, и это придает силы. Я знаю, что в Германии немало людей, которые, несмотря на события 1990-х годов, не хотят отказываться от традиций российско-германской дружбы", — отметила она.

Килинч добавила, что считает приоритетными задачами борьбу с искажением истории, работу с молодежью и поддержку Донбасса.

Говоря о своих чувствах от получения паспорта, она призналась, что ощущает себя "как новорожденная":

"Новое положение, новые шансы и возможности — в том числе для нашей работы по поддержке Донбасса и укреплению дружбы с Россией", - подытожила она.

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе немецкого паспорта, Килинч сказала, что пока положит его "в ящик". По ее словам, сейчас неразумно предпринимать какие-либо действия в отношении немецкого гражданства: "Из политических соображений я не планирую отказываться от него", — пояснила она.

Напомним, Лиане Килинч — гражданка Германии и многодетная мать — с 2014 года оказывает помощь жителям Донбасса. Она возглавляет благотворительный фонд "Мост мира – помощь жертвам войны". Последние годы она проживала в России как беженка. Недавно правительство Нижегородской области предложило ей переехать в Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что Якоб Пиннекер из Германии получил паспорт гражданина России в Нижнем Новгороде.