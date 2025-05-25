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Общество

100-метровый триколор растянули на Стрелке в честь Дня России (видео)

12 июня 2025 13:00  [94] Общество
100-метровый триколор растянули на Стрелке в честь Дня России (видео)

Фото: "Волонтерский центр Нижегородской области"

В преддверии Дня России на Стрелке в Нижнем Новгороде был развернут флаг России длиной 100 метров. Видео в своем телеграм-канале поделился губернатор Глеб Никитин.

В мероприятии приняли участие около 500 человек. Среди них представители добровольческих и патриотических объединений, молодежных движений, участники специальной военной операции, а также волонтеры Победы.

Перед собравшимися выступили Нижегородский губернский оркестр и ансамбль "Любава", исполнившие патриотические песни.

Ранее губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем России.

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Теги:
Глеб Никитин День России Флешмоб
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