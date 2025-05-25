Нижний Новгород примет этап Кубка России по лыжероллерам Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

С 13 по 15 июня в Нижнем Новгороде пройдет этап Кубка России по лыжероллерам. Соревнования состоятся у стадиона "Нижний Новгород" и будут посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ожидается участие более 250 спортсменов из разных регионов страны в четырех категориях: мужчины, женщины, юниоры и юниорки.

Программа включает спринт на 200 метров и масс-старты на дистанции 15 и 20 километров свободным стилем. Один круг трассы составляет 2,5 километра, старт и финиш — у стадиона на улице Бетанкура.

Среди заявленных — двукратная чемпионка мира Ольга Летучева, призер чемпионатов мира Дмитрий Воронин, трехкратный чемпион России Иван Жилинский, двукратный чемпион мира Игорь Глушков и победительница мирового первенства 2013 года Елена Эктова.

Почетными гостями станут легенды лыжного спорта: четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов и трехкратный призер Олимпийских игр Александр Завьялов. Также на соревнования приедет президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Трехкратная олимпийская чемпионка примет участие в церемонии награждения и проведет пресс-конференцию после второго дня стартов.

Цветочная церемония пройдет под девизом "Сделай мир зеленым!". Вместо букетов победителям вручат саженцы деревьев — символ заботы об экологии и природном балансе.

Организаторами выступают министерство спорта Нижегородской области, АНО "Центр управления и развития спорта", департамент физической культуры и спорта администрации города, а также региональная и всероссийская федерации лыжных гонок.

Ранее сообщалось, что ХК "Торпедо" примет участие в ежегодном розыгрыше Кубка мэра Москвы в августе.