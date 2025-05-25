Финансирование на реконструкцию трамплинов в Кузнечихе выделят в 2025 году

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В Нижнем Новгороде завершили разработку концепции обновления трамплинного комплекса, расположенного в районе Кузнечиха. Об этом ИА "Время Н" сообщает со ссылкой на минспорта региона.
Модернизацию спортивной базы "Кузнечиха" планируется провести к 2027 году. Сейчас завершается подготовка сметной документации, необходимой для начала строительных и ремонтных работ.
Как уточнили в ведомстве, уже в 2025 году из регионального бюджета планируется направить средства на реализацию первого этапа реконструкции. В частности, будет проведён капитальный ремонт трамплинов К-20 и К-10, а также реконструкция трамплина К-30.
Кроме того, на территории комплекса построят новое здание. В нём разместятся раздевалки, помещения для тренеров, лыжехранилище и зал для физической подготовки. Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории.
Отдельно в министерстве отметили, что прорабатывается возможность строительства трамплинов К-95 и К-125 в районе площади Сенной. Однако, как подчеркнули в ведомстве, источники финансирования для этих объектов пока не определены.
Ранее сообщалось, что до конца 2025 года в Нижегородской области появятся десять новых модульных лыжных баз.
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