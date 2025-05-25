ХК "Торпедо" поборется за Кубок мэра Москвы

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Нижегородская хоккейная команда "Торпедо" примет участие в ежегодном розыгрыше Кубка мэра Москвы. Об этом сообщается в соцсетях клуба.
Соревнования пройдут в 18 раз, но в этом году впервые станут международными, так как к числу участников присоединяется минское "Динамо".
Кубок состоится с 28 по 31 августа. Формат турнира останется прежним: команды сыграют групповой этап, а затем проведут стыковые матчи за первое, третье и пятое места.
Также стало известно, что вместо парада в честь победы ХК "Торпедо-Горький" в ВХЛ команда проведет встречу с болельщиками. Она состоится 1 июня в ТЦ "Океанис".
Ранее сообщалось, что несколько игроков официально покинули основную команду "Торпедо". Кроме того, нижегородцы не смогут начать сезон 2025/2026 на новой Ледовой арене.
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