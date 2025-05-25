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Спорт

ХК "Торпедо" поборется за Кубок мэра Москвы

31 мая 2025 13:55  [265] Спорт
ХК Торпедо поборется за Кубок мэра Москвы

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородская хоккейная команда "Торпедо" примет участие в ежегодном розыгрыше Кубка мэра Москвы. Об этом сообщается в соцсетях клуба.  

Соревнования пройдут в 18 раз, но в этом году впервые станут международными, так как к числу участников присоединяется минское "Динамо".

Кубок состоится с 28 по 31 августа. Формат турнира останется прежним: команды сыграют групповой этап, а затем проведут стыковые матчи за первое, третье и пятое места.

Также стало известно, что вместо парада в честь победы ХК "Торпедо-Горький" в ВХЛ команда проведет встречу с болельщиками. Она состоится 1 июня в ТЦ "Океанис".

Ранее сообщалось, что несколько игроков официально покинули основную команду "Торпедо". Кроме того, нижегородцы не смогут начать сезон 2025/2026 на новой Ледовой арене.

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Теги:
Соревнования ХК "Торпедо" Хоккей
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