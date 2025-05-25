Группа Pizza выступит в честь Дня России в Нижнем Новгороде

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Группа Pizza станет хедлайнером праздничного концерта в честь Дня России в Нижнем Новгороде в 2025 году. На организацию концерта (0+) планируют потратить почти 14 млн рублей, следует из документации на сайте госзакупок.
Конкурсы объявило Региональное управление культурно-образовательными проектами. На техническое обеспечение выступления звезды в бюджет заложили 11,9 млн рублей. Эти средства пойдут на аренду и установку сценического оборудования, его доставку, монтаж и демонтаж, а также оплату работы технических специалистов. Гонорар группы в сумму не включен.
Дополнительно 2 млн рублей направят на организацию выступлений 20 творческих коллективов и солистов. Эти средства покроют их гонорары, написание сценария и оплату услуг ведущего. Указывается, что это должен быть мужчина в возрасте от 35 до 40 лет с опытом проведения торжественных мероприятий не менее пяти лет.
Среди участников обязательно должны быть детские коллективы, военный оркестр и не менее двух кавер-групп. Мероприятие пройдет на площади Минина и Пожарского.
Ранее сообщалось, что салюта на День России в Нижнем Новгороде не будет. Кроме того мы писали, что в связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России, в Нижнем Новгороде временно ограничат проезд в центре города и изменят схемы движения общественного транспорта.
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