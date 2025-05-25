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Общество

Звезда "Фабрики звезд" выступит в "Швейцарии" на День России

10 июня 2025 13:50  [1] Общество
Звезда Фабрики звезд выступит в Швейцарии на День России

Фото: Александр Воложанин

Звезда "Фабрики звезд" Юлия Савичева станет хедлайнером праздничного концерта (0+), который пройдет 12 июня в нижегородском парке "Швейцария" в честь Дня России. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Выступление артистки начнется в 21:00 на главной сцене зоны отдыха. В течение дня в "Швейцарии" запланирована насыщенная программа. С 12:00 до 22:00 на центральной площади будут проходить выступления национальных музыкальных и танцевальных коллективов, солистов, военного оркестра войск нацгвардии Приволжского округа из Богородска, а также юных вокалистов и кавер-групп.

С 11:00 до 13:00 на поляне у детского центра дети смогут принять участие в уроках рисования на мольбертах под названием "Мой родной любимый парк". А с 12:00 до 13:00 на поляне за часами пройдет развлекательно-познавательная программа с участием аниматоров.

В детском центре с 12:00 до 16:00 будут организованы мастер-классы для детей и родителей: "Нарисуй свою Россию!" и творческая мастерская "Территория эмоций".

Также в этот день пройдут экскурсии по парку "История парка в истории России". Они состоятся с 11:00 до 12:00 и с 13:00 до 14:00. Участие возможно только по предварительной регистрации. Место сбора — у сувенирной лавки на центральной площади.

Помимо "Швейцарии", праздничные мероприятия состоятся и в других городских парках.

В парке "Дубки" с 13:00 до 21:00 пройдет программа, посвященная многонациональной культуре Нижнего Новгорода. На сцене выступят ансамбли "Любава", "Умарина", трио "Дух Кавказа" и другие коллективы. Гостей ждут народные игры, мастер-классы по плетению венков и росписи свистулек, а также музыкальные и акробатические номера.

Парк "Светлоярский" с 13:00 до 20:00 представит программу "Сокровищница России", посвященную достижениям отечественной культуры. Зрителей ждут выступления оперных певцов, танцевальные номера, шоу барабанов и хула-хупов, а также мастер-классы и флешмоб по обмену книгами.

В Автозаводском парке праздник пройдет под названием "Назад в будущее" и начнется в 13:00. Посетителей ждут спортивные активности, интерактивные зоны, посвященные технологиям и телевидению 2000-х годов, мастер-классы, выступления творческих коллективов, иллюзионное шоу и вечерняя дискотека.

Также в День России в центре города пройдет масштабный этнофестиваль "Действие" (0+). Завершится праздничная программа выступлением группы "Пицца" на площади Минина и Пожарского. 

Напомним, что 12 июня будут перекрыты центральные улицы, изменятся и схемы движения общественного транспорта.

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Теги:
День России Праздники
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