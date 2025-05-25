Опубликованы фото празднования Дня России в Нижнем Новгороде

Фото:
Нижегородцы вовсю празднуют День России на разных площадках города. Скучать точно не приходится, ведь программа мероприятий (0+) очень насыщенная.
На главной площади города проходит этнофестиваль "Действие" (0+). На этноярмарке можно увидеть изделия мастеров народных промыслов, а также попробовать блюда национальной кухни в гастрономической зоне и полюбоваться стрит-артом.
В отдельных шатрах выставлены лучшие проекты от Дома народного единства, нижегородских университетов и ведущих компаний, охватывающие такие темы, как профориентация, экология и патриотизм. Молодежный центр "Высота" организует мероприятия по социальному проектированию и музыкальной индустрии, а также квизы и игровые сессии.
Там же проходит фестиваль "Учись в Нижнем!", представлены более 25 образовательных организаций региона.
В малом сквере организованы детские мастер-классы семейного центра "Лада", занятия от "Хулиганодома" и аквагрим.
На Большой Покровской развернулся масштабный проект "Творческий бульвар" с тематическими площадками, на которых нижегородцев ждут различные выступления, выставки и танцы.
Одним из главных событий вечера станет концерт (0+) группы Pizza на на площади Минина и Пожарского.
А в парке "Швейцария" выступит (0+) Звезда "Фабрики звезд" Юлия Савичева. Помимо "Швейцарии", праздничные мероприятия состоятся и в других городских парках.
Напомним, в связи с масштабным празднованием движение транспорта в центре Нижнего Новгорода ограничено до 5:00 13 июня.
Сообщалось также, что салюта в День России не будет.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+