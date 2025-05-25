Еще одна сильная магнитная буря накроет Нижний Новгород

Магнитное поле в середине июня продолжает быть нестабильным. По данным портала my-calend.ru, умеренная геомагнитная буря идет в Нижний Новгород 14 июня.
Колебания достигнут отметки в 5 баллов уже в ночь с пятницы на субботу. Такая интенсивность сохранится на протяжении всего дня.
Специалисты предупреждают, что в такие периоды возможны головные боли, скачки артериального давления, раздражительность и упадок сил. Недомогание можно ощущать вплоть до 18 июня из-за малых магнитных бурь
Тем, кто остро реагирует на изменения геомагнитной обстановки, необходимо снизить уровень стресса, избегать перегрузок и уделить больше времени отдыху.
Ранее сообщалось, что 6-балльная магнитная буря ожидает нижегородцев вечером 12 июня.
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