Еще одна сильная магнитная буря накроет Нижний Новгород Общество

Магнитное поле в середине июня продолжает быть нестабильным. По данным портала my-calend.ru, умеренная геомагнитная буря идет в Нижний Новгород 14 июня.

Колебания достигнут отметки в 5 баллов уже в ночь с пятницы на субботу. Такая интенсивность сохранится на протяжении всего дня.

Специалисты предупреждают, что в такие периоды возможны головные боли, скачки артериального давления, раздражительность и упадок сил. Недомогание можно ощущать вплоть до 18 июня из-за малых магнитных бурь

Тем, кто остро реагирует на изменения геомагнитной обстановки, необходимо снизить уровень стресса, избегать перегрузок и уделить больше времени отдыху.

Ранее сообщалось, что 6-балльная магнитная буря ожидает нижегородцев вечером 12 июня.