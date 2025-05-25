Нейросеть из Китая помогла нижегородке выиграть в лотерею Общество

Китайская нейросеть DeepSeek помогла журналисту издания "Живем в Нижнем" выиграть 450 рублей в лотерее. Эксперимент проводился в сравнении с ChatGPT, которая оказалась менее удачливой — ее стратегия принесла лишь 25 рублей. При этом общие расходы на билеты составили 1000 рублей.

Обе нейросети использовали метод так называемых уменьшенных систем — он позволяет сэкономить деньги, предлагая не полный перечень возможных комбинаций, а выбор из ограниченного набора чисел. Это особенно актуально при ограниченном бюджете.

На основе рекомендаций каждой нейросети были выбраны по 12 чисел и составлены по 20 комбинаций. Всего было куплено 40 билетов: 20 на основе стратегий DeepSeek, и 20 по рекомендациям ChatGPT. Стоимость каждого набора составила 500 рублей.

Результат оказался явно в пользу китайской нейросети: семь выигрышных билетов оказались из набора DeepSeek и принесли в общей сложности 450 рублей. ChatGPT обеспечила лишь одну комбинацию с выигрышем 25 рублей.

Несмотря на частичный успех, эксперты скептически оценивают перспективы применения искусственного интеллекта в азартных играх. Замдиректора Института информационных технологий, математики и механики ННГУ Николай Кротов, кандидат физико-математических наук, пояснил, что предсказать исход лотереи с помощью нейросети невозможно.

"Наборы чисел, вроде "2, 9, 13, 21, 33" или "1, 2, 3, 4, 5", имеют одинаковую и крайне низкую вероятность выпадения. Даже при наличии алгоритмов и анализа данных выигрыш остается делом чистой случайности", — подчеркнул Кротов.

Ранее сообщалось, что миллион рублей в лотерею выиграл слесарь из нижегородской глубинки.