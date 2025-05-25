Девушка утонула около Дзержинска

В районе Дзержинска Нижегородской области 13 июня утонула девушка.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, тело погибшей обнаружили и извлекли из реки Оки около поселка Юрьевец.
В причинах трагедии на воде разбираются сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за один день утонули двое мужчин. Нижегородские СМИ ранее опубликовали список наиболее опасных водоемов в регионе.
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