Нижегородец получил 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике

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В Нижегородской области подвели итоги единого государственного экзамена (ЕГЭ) по профильной математике. Списки выпускников, показавших наивысшие результаты, были опубликованы на официальной странице регионального министерства образования в социальной сети "ВКонтакте".
Единственным учеником, получившим максимальные 100 баллов, стал Сергей Б., ученик средней школы №40 города Дзержинска.
Чуть меньше, по 99 баллов, набрали Иван К. из лицея-интерната "Центр одарённых детей" в Нижнем Новгороде и Алексей Ю., представляющий лицей в Арзамасе.
Три выпускника преодолели планку в 98 баллов. Это Мария Н. из лицея №40, Владислав К. из школы №118 и Никита К. из средней школы №3 — все трое обучаются в Нижнем Новгороде.
Всего в этом году ЕГЭ по профильной математике в регионе сдавали около 6,8 тысячи выпускников. Из них 16 человек получили 96 и более баллов.
Ранее сообщалось, что 10 нижегородских выпускников были удалены с итоговых экзаменов за нарушение порядка сдачи.
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