Нижегородец получил 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области подвели итоги единого государственного экзамена (ЕГЭ) по профильной математике. Списки выпускников, показавших наивысшие результаты, были опубликованы на официальной странице регионального министерства образования в социальной сети "ВКонтакте".

Единственным учеником, получившим максимальные 100 баллов, стал Сергей Б., ученик средней школы №40 города Дзержинска.

Чуть меньше, по 99 баллов, набрали Иван К. из лицея-интерната "Центр одарённых детей" в Нижнем Новгороде и Алексей Ю., представляющий лицей в Арзамасе.

Три выпускника преодолели планку в 98 баллов. Это Мария Н. из лицея №40, Владислав К. из школы №118 и Никита К. из средней школы №3 — все трое обучаются в Нижнем Новгороде.

Всего в этом году ЕГЭ по профильной математике в регионе сдавали около 6,8 тысячи выпускников. Из них 16 человек получили 96 и более баллов.

Ранее сообщалось, что 10 нижегородских выпускников были удалены с итоговых экзаменов за нарушение порядка сдачи.