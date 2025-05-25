10 нижегородских школьников удалили с ЕГЭ и ОГЭ за нарушения правил Общество

Фото: Александр Воложанин

10 нижегородских выпускников были удалены с итоговых экзаменов за нарушение порядка сдачи. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве образования Нижегородской области.

С 23 мая в регионе стартовала сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ). На данный момент зафиксировано 8 случаев, когда участники ЕГЭ были удалены с экзамена. В пяти из них причиной стали шпаргалки, в трех — использование мобильных телефонов

Уже состоялись экзамены по литературе, химии и истории, математике базового и профильного уровней, а также по русскому языку.

ОГЭ, в свою очередь, стартовал чуть раньше - 21 мая. За время его проведения выявлены два нарушения. В одном случае школьник пользовался заготовленными подсказками, во втором — мобильным телефоном. Оба участника были удалены с экзамена.

В рамках ОГЭ уже прошли экзамены по иностранным языкам, биологии, информатике, обществознанию, химии, географии, истории, физике и химии.

Ранее сообщалось, что в 2025 году организовано десять домашних пунктов проведения ЕГЭ.