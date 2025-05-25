Дзержинец напал на прохожего с бензопилой

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Житель Дзержинска напал на прохожего с бензопилой и был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Нижегородской области
По имеющейся информации, инцидент произошел 12 июня около 14:10 на улице Черняховского. Пострадавший с рваной раной левой кисти был доставлен в больницу, откуда и поступило сообщение в дежурную часть полиции. Потерпевший рассказал, что на него напал неизвестный мужчина, вооруженный бензопилой.
Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки и доставили в отдел полиции. Им оказался 36-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.
В отношении мужчины составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Он обязан являться в органы внутренних дел по вызову.
После установления степени тяжести травм пострадавшего будет дана окончательная правовая оценка действиям нападавшего.
Ранее сообщалось, что нападение на нижегородца с ножом на Щелоковском хуторе закончилось уголовным делом.
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