Первый отель на трассе М-12 в Нижегородской области откроется в июне

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На скоростной магистрали М-12 "Восток", проходящей через Нижегородскую область, завершено строительство первого дорожного отеля. Открытие гостиницы планируется уже в июне. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
"В июне откроем первый отель на трассе М-12 неподалеку от Арзамаса. Путешествия становятся еще комфортнее. На машине, поездом, самолетом, по воде – приезжайте в Нижегородскую область!" - написал губернатор.
Напомним, отель находится на 421-м километре трассы, недалеко от города Арзамас. В гостинице оборудовано 45 номеров: 43 стандартных площадью 18 кв. метров и два увеличенной площади — по 27 кв. метров. Каждый номер оснащен ванной комнатой с душевой кабиной, кондиционером, цифровым телевидением, Wi-Fi, телефоном, холодильником и гардеробом. В здании отеля также будет работать круглосуточное кафе с горячим питанием, кофейная зона и прачечная. Для гостей предусмотрено 24 парковочных места для автомобилей разных категорий. На территории также обустроены детская площадка и зона для выгула собак.
Ранее сообщалось, что число автотуристов, посетивших Нижегородскую область за первые пять месяцев 2025 года, увеличилось на 20,8%.
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