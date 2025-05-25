Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Как выбрать спорт, который даст результат: советы врача Савицкой

16 июня 2025 08:00  [335] Общество
Как выбрать спорт, который даст результат: советы врача Савицкой

Фото: сгенерировано нейросетью

С 16 по 22 июня в России проходит неделя информирования о важности физической активности. Повод ещё раз задуматься: зачем именно мы начинаем тренироваться? Как показывает практика, у большинства есть конкретная цель. И именно от неё зависит, какой вид физической активности подойдёт лучше всего.

О том, как правильно выбрать направление тренировок и на что стоит обращать внимание, НИА "Нижний Новгород" рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Нижегородской области Наталья Савицкая.

Оздоровление: гармония для всего организма

Если главная задача — укрепить здоровье и повысить общий тонус, подойдёт универсальный и умеренный формат занятий. Савицкая советует выбирать бег трусцой, плавание, йогу, пилатес, скандинавскую ходьбу или простые прогулки в хорошем темпе. Эти виды активности благотворно влияют на работу сердца, дыхательной системы, помогают улучшить иммунитет и предотвратить хронические заболевания.
Важно соблюдать регулярность — не менее трёх раз в неделю. Начинать стоит с 20-30 минут, постепенно увеличивая продолжительность. Интенсивность — умеренная, без перегрузок. Эффективно чередовать кардио, силовые упражнения и растяжку. А при наличии хронических заболеваний — обязательно проконсультироваться с врачом.

Похудение и коррекция фигуры: больше движения и дефицит калорий

Когда цель — сбросить вес и подтянуть тело, на первый план выходят аэробные и анаэробные нагрузки. Здесь особенно эффективны высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT), кроссфит, бег, танцы, а также активные командные виды спорта — баскетбол или футбол.
Как подчёркивает эксперт, только физической нагрузки недостаточно — необходим пересмотр рациона. Оптимальный режим — 4-5 тренировок в неделю, умеренный дефицит калорий и увеличение доли белка в питании. Важно следить за пульсом — он должен находиться в зоне жиросжигания. Чтобы избежать потери мышечной массы, рекомендуется добавлять силовые упражнения и не забывать про восстановление.

Развитие выносливости: тренируем тело и характер

Для тех, кто хочет повысить спортивные результаты, улучшить координацию, силу и скорость, подойдут функциональные тренировки, единоборства, игровые и циклические виды спорта: велоспорт, аквааэробика, лыжи.
Принципиально важна комплексность — чередование разных нагрузок и постепенное увеличение интенсивности. Результат во многом зависит от восстановления: тело должно успевать адаптироваться и накапливать ресурсы. Наталья Савицкая рекомендует подбирать тот вид активности, который действительно нравится: только так можно добиться стабильного прогресса.

Формирование рельефа: акцент на силовые нагрузки

Желающим нарастить мышечную массу и прорисовать рельеф стоит обратить внимание на тренажёрный зал, калистенику, пауэрлифтинг и другие силовые дисциплины. Эффективность здесь зависит от регулярного повышения нагрузки и грамотно выстроенной программы.
Не обойтись без достаточного количества белка в рационе — он нужен для роста мышц. Отдых между тренировками также важен, как и сами занятия. А для достижения лучших результатов рекомендуется работать с тренером.

Реабилитация: шаг за шагом к восстановлению

Физическая активность незаменима и в период восстановления после травм, операций или заболеваний. Но здесь необходим особый подход — все занятия должны проводиться под контролем специалиста. На первом месте — безопасность, индивидуальный подбор упражнений и щадящий темп.
По словам Савицкой, наиболее востребованы лечебная гимнастика, прогулки, массаж, водные процедуры. Главная задача — восстановить функциональность без риска ухудшения состояния.

В общем, правильно поставленная цель — это не просто мотивация. Это основа для выбора тренировок, построения графика и достижения результата. Как отмечает Наталья Савицкая, физическая активность должна быть не спонтанной, а осознанной.

Только тогда она действительно приносит здоровье, энергию и удовольствие.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Спорт Физкультура
Поделиться:
Новости по теме
12 мая 2025 13:30  [533] Нижегородцам объяснили, как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
05 мая 2025 14:48  [508] Пожилым нижегородцам рассказали, как питаться с пользой для здоровья
21 января 2025 15:20  [830] Нижегородцам напомнили о профилактике хронических неинфекционных заболеваний
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных