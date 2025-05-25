Как выбрать спорт, который даст результат: советы врача Савицкой Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

С 16 по 22 июня в России проходит неделя информирования о важности физической активности. Повод ещё раз задуматься: зачем именно мы начинаем тренироваться? Как показывает практика, у большинства есть конкретная цель. И именно от неё зависит, какой вид физической активности подойдёт лучше всего.

О том, как правильно выбрать направление тренировок и на что стоит обращать внимание, НИА "Нижний Новгород" рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Нижегородской области Наталья Савицкая.

Оздоровление: гармония для всего организма

Если главная задача — укрепить здоровье и повысить общий тонус, подойдёт универсальный и умеренный формат занятий. Савицкая советует выбирать бег трусцой, плавание, йогу, пилатес, скандинавскую ходьбу или простые прогулки в хорошем темпе. Эти виды активности благотворно влияют на работу сердца, дыхательной системы, помогают улучшить иммунитет и предотвратить хронические заболевания.

Важно соблюдать регулярность — не менее трёх раз в неделю. Начинать стоит с 20-30 минут, постепенно увеличивая продолжительность. Интенсивность — умеренная, без перегрузок. Эффективно чередовать кардио, силовые упражнения и растяжку. А при наличии хронических заболеваний — обязательно проконсультироваться с врачом.

Похудение и коррекция фигуры: больше движения и дефицит калорий

Когда цель — сбросить вес и подтянуть тело, на первый план выходят аэробные и анаэробные нагрузки. Здесь особенно эффективны высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT), кроссфит, бег, танцы, а также активные командные виды спорта — баскетбол или футбол.

Как подчёркивает эксперт, только физической нагрузки недостаточно — необходим пересмотр рациона. Оптимальный режим — 4-5 тренировок в неделю, умеренный дефицит калорий и увеличение доли белка в питании. Важно следить за пульсом — он должен находиться в зоне жиросжигания. Чтобы избежать потери мышечной массы, рекомендуется добавлять силовые упражнения и не забывать про восстановление.

Развитие выносливости: тренируем тело и характер

Для тех, кто хочет повысить спортивные результаты, улучшить координацию, силу и скорость, подойдут функциональные тренировки, единоборства, игровые и циклические виды спорта: велоспорт, аквааэробика, лыжи.

Принципиально важна комплексность — чередование разных нагрузок и постепенное увеличение интенсивности. Результат во многом зависит от восстановления: тело должно успевать адаптироваться и накапливать ресурсы. Наталья Савицкая рекомендует подбирать тот вид активности, который действительно нравится: только так можно добиться стабильного прогресса.

Формирование рельефа: акцент на силовые нагрузки

Желающим нарастить мышечную массу и прорисовать рельеф стоит обратить внимание на тренажёрный зал, калистенику, пауэрлифтинг и другие силовые дисциплины. Эффективность здесь зависит от регулярного повышения нагрузки и грамотно выстроенной программы.

Не обойтись без достаточного количества белка в рационе — он нужен для роста мышц. Отдых между тренировками также важен, как и сами занятия. А для достижения лучших результатов рекомендуется работать с тренером.

Реабилитация: шаг за шагом к восстановлению

Физическая активность незаменима и в период восстановления после травм, операций или заболеваний. Но здесь необходим особый подход — все занятия должны проводиться под контролем специалиста. На первом месте — безопасность, индивидуальный подбор упражнений и щадящий темп.

По словам Савицкой, наиболее востребованы лечебная гимнастика, прогулки, массаж, водные процедуры. Главная задача — восстановить функциональность без риска ухудшения состояния.

В общем, правильно поставленная цель — это не просто мотивация. Это основа для выбора тренировок, построения графика и достижения результата. Как отмечает Наталья Савицкая, физическая активность должна быть не спонтанной, а осознанной.

Только тогда она действительно приносит здоровье, энергию и удовольствие.