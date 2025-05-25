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Происшествия

Мотоциклист погиб, вылетев в кювет с водой в Шахунье

16 июня 2025 07:00  [658] Происшествия
Мотоциклист погиб, вылетев в кювет с водой в Шахунье

В посёлке Сява, входящем в городской округ Шахунья Нижегородской области, в ночные часы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

По предварительным данным, мужчина, чья личность пока не установлена, передвигался на мотоцикле марки "ИЖ Планета" без государственных регистрационных знаков. Он ехал по улице Просвещения в сторону улицы Фрунзе.

Около двух часов ночи, в районе дома № 10, водитель не справился с управлением. Мотоцикл вылетел в левый кювет, где находилась заполненная водой канава.

В результате происшествия мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло на Навашинском шоссе около Выксы.

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Теги:
ДТП Шахунья
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