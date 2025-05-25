Упавшая ветка дерева на ребенка в нижегородском парке привела к уголовному делу Происшествия

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело после падения ветви дерева на девочку во время прогулки в одном из городских парков. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Сообщается, что информация о произошедшем появилась в СМИ в июне текущего года. Согласно публикации, в сквере на голову ребенка неожиданно упала ветка, при этом девочка получила травмы. Пострадавшей была своевременно оказана медицинская помощь.

Руководитель следственного управления СК России по Нижегородской области поручил провести проверку, по результатам которой завели уголовное дело.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят комплекс следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что из-за падения дерева скончался 63-летний мужчина в Перевозе. Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по уголовному делу, возбужденному по факту гибели пешехода.