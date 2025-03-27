Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 апреля 2025 16:35  [109] Энергетики "Т Плюс" наградили победителей конкурса творческих работ в нижегородском лицее №38
01 апреля 2025 16:04  [144] Старейший дуб Нижнего Новгорода признали безопасным после обследования
01 апреля 2025 15:43  [142] "Единая Россия" обеспечит участие волонтеров партии и муниципальных депутатов в проведении голосования за объекты благоустройства
01 апреля 2025 15:17  [162] Дороги Нижнего Новгорода начинают ремонтировать по нацпроекту
01 апреля 2025 15:07  [241] Где в Нижегородской области нельзя ловить рыбу с 1 апреля
01 апреля 2025 14:39  [153] Синоптики рассказали о температурных рекордах марта в Нижегородской области
01 апреля 2025 14:21  [183] Весенний призыв в Нижегородской области охватит более 3 200 человек
01 апреля 2025 13:45  [175] Капремонт больницы №28 в Нижнем Новгороде обойдется почти в 55 млн рублей
01 апреля 2025 13:42  [148] "Ростелеком" повысил качество обслуживания благодаря новой системе CRM B2C
01 апреля 2025 13:15  [200] Сокольский водоканал оштрафован почти на 1 млн рублей за загрязнение Волги
Общество

Старейший дуб Нижнего Новгорода признали безопасным после обследования

01 апреля 2025 16:04  [144] Общество
Старейший дуб Нижнего Новгорода признали безопасным после обследования

Фото: АСИРИС

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

300-летний дуб, растущий в центре Нижнего Новгорода, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили НИА "Нижний Новгород" в городском департаменте благоустройства.

Дерево высотой почти 20 метров расположено перед усадьбой М.Ф. Щелокова в Студёном квартале (Нижегородский район) и имеет статус памятника природы регионального значения.

По информации ГБУ "Экология региона", в январе 2025 года было проведено обследование объекта "Старое дерево дуба по ул. Студёной, 10а". По итогам проверки состояние дерева признано удовлетворительным. Согласно актуальной оценке, оно не представляет опасности для жизни и здоровья граждан.

Также редакция НИА "Нижний Новгород" уточнила, что на территории города в настоящее время зарегистрировано 14 деревьев, имеющих статус памятников природы регионального значения. Эти данные содержатся в реестре особо охраняемых природных территорий Нижегородской области (ООПТ).

В вегетационный период 2025 года администрация Нижнего Новгорода совместно с министерством экологии и природных ресурсов региона планируют продолжить лесопатологическое обследование всех таких объектов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деревья История Нижегородский район
Поделиться:
Новости по теме
19 марта 2025 12:59  [465] Власти проверяют массовую вырубку деревьев в Артемовских лугах
18 марта 2025 18:29  [477] Более 3,8 тысячи деревьев высадят в Нижнем Новгороде в 2025 году
15 марта 2025 11:15  [825] Ураган повалил более 20 деревьев в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph