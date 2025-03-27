Старейший дуб Нижнего Новгорода признали безопасным после обследования Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

300-летний дуб, растущий в центре Нижнего Новгорода, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили НИА "Нижний Новгород" в городском департаменте благоустройства.

Дерево высотой почти 20 метров расположено перед усадьбой М.Ф. Щелокова в Студёном квартале (Нижегородский район) и имеет статус памятника природы регионального значения.

По информации ГБУ "Экология региона", в январе 2025 года было проведено обследование объекта "Старое дерево дуба по ул. Студёной, 10а". По итогам проверки состояние дерева признано удовлетворительным. Согласно актуальной оценке, оно не представляет опасности для жизни и здоровья граждан.

Также редакция НИА "Нижний Новгород" уточнила, что на территории города в настоящее время зарегистрировано 14 деревьев, имеющих статус памятников природы регионального значения. Эти данные содержатся в реестре особо охраняемых природных территорий Нижегородской области (ООПТ).

В вегетационный период 2025 года администрация Нижнего Новгорода совместно с министерством экологии и природных ресурсов региона планируют продолжить лесопатологическое обследование всех таких объектов.