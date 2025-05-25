Нижегородские семьи получили 4,8 тысячи сертификатов на маткапитал с начала года Общество

С начала 2025 года в Нижегородской области в проактивном режиме оформлено более 4 800 сертификатов на материнский капитал, сообщили в отделение Соцфонда РФ по региону.

Это означает, что семьи получают документ без подачи заявления — процесс автоматизирован с 2020 года.

Сертификаты формируются на основании данных о рождении ребенка, которые поступают из органов ЗАГС. После этого электронный документ направляется в личный кабинет родителей на портале "Госуслуги". Здесь же можно подать заявление о распоряжении средствами.

Материнский капитал — это форма государственной поддержки семей с детьми. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, ежемесячные выплаты на ребенка до трёх лет, формирование накопительной пенсии матери (или отца — в отдельных случаях), а также на покупку товаров и услуг для адаптации и социализации детей с инвалидностью.

Семьи могут использовать средства по одному направлению или распределить их между несколькими целями.

С прошлого года появилась возможность получить остаток материнского капитала в виде разовой выплаты, если сумма не превышает 10 тысяч рублей.

Актуальную информацию о доступных средствах и подать заявление на получение остатка можно онлайн — через портал "Госуслуги" или в клиентской службе Отделения Социального фонда России по Нижегородской области.

Если остались вопросы, можно обратиться в контакт-центр Отделения СФР: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Горячая линия работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, по пятницам — с 8:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с инициативой предоставить региональный материнский капитал семьям из недружественных стран, проживающим в регионе на основании гуманитарного указа президента.