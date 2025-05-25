Три новых автобусных маршрута запускают в Нижнем Новгороде с 1 июля Общество

В Нижегородской области с 1 июля начнут работу три новых пригородных автобусных маршрута. Перевозки будут осуществляться по регулируемым тарифам. Об этом сообщает региональный минтранс.

По информации ведомства, транспорт будет курсировать по следующим направлениям:

№ 171 "ЖК Окский берег – Микрорайон Верхние Печеры";

№ 104 "Улица Усилова – Санаторий имени ВЦСПС";

№ 111 "Завод НИТЕЛ – Деревня Комарово".

На каждом маршруте будут задействованы автобусы среднего класса. На линиях № 104 и №171 выйдут по 6 машин, на маршруте № 111 — 4.

Перевозчики определятся по результатам конкурентных процедур. С выбранными компаниями заключат государственные контракты. Планируется, что маршруты начнут работу уже с 1 июля.

Также ранее сообщалось, что летом планируется запустить муниципальный маршрут от "Окского берега" до Мызы №211.