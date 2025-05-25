Три новых автобусных маршрута запускают в Нижнем Новгороде с 1 июля

В Нижегородской области с 1 июля начнут работу три новых пригородных автобусных маршрута. Перевозки будут осуществляться по регулируемым тарифам. Об этом сообщает региональный минтранс.
По информации ведомства, транспорт будет курсировать по следующим направлениям:
На каждом маршруте будут задействованы автобусы среднего класса. На линиях № 104 и №171 выйдут по 6 машин, на маршруте № 111 — 4.
Перевозчики определятся по результатам конкурентных процедур. С выбранными компаниями заключат государственные контракты. Планируется, что маршруты начнут работу уже с 1 июля.
Также ранее сообщалось, что летом планируется запустить муниципальный маршрут от "Окского берега" до Мызы №211.
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