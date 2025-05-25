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Общество

Новый троллейбусный маршрут №1 начинает работу в Нижнем Новгороде

11 июня 2025 15:07  [124] Общество
Новый троллейбусный маршрут №1 начинает работу в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде начинает работу новый троллейбусный маршрут №1, соединяющий микрорайон Седьмое небо с платформой "Чаадаево". Его ключевая особенность — использование троллейбусов с увеличенным автономным ходом, позволяющих движение без контактной сети на отдельных участках пути.

Первые рейсы состоялись с участием представителей транспортных компаний, журналистов и замминистра транспорта Нижегородской области Дениса Рябинина 11 июня.

Для обкатки маршрута задействованы два современных троллейбуса: "Синара", произведённый в Челябинске, и "Адмирал" из Энгельса. Оба предоставлены производителями для тестовой эксплуатации сроком на два месяца.

В первый день проезд был бесплатным, а с завтрашнего дня троллейбусы начнут курсировать по установленному расписанию. Новый маршрут обеспечивает удобную связь между жилыми кварталами и транспортными узлами, включая станции метро "Стрелка", железнодорожные платформы "Варя" и "Чаадаево", а также улицы 50-летия Победы, Страж Революции, Просвещенскую и Ярошенко.

По словам Владислава Купцова, заместителя генерального директора по эксплуатации "Нижегородэлектротранса", новые троллейбусы полностью низкопольные, оборудованы трапами для заезда инвалидных и детских колясок, кондиционерами в салоне и кабине, эргономичным пультом управления и современной системой рулевого управления. В депо №2 уже имеются необходимые условия для их технического обслуживания, однако при возможной закупке будет проведена дополнительная адаптация производственной базы.

Как отметил Денис Рябинин, маршрут №1 стал первым в городе, где троллейбусы движутся на автономном ходу без подключения к контактной сети. Это не только демонстрация новых технологий, но и шаг к улучшению транспортной доступности для жителей Московского и Канавинского районов. Новый маршрут проходит мимо социальных учреждений, школ, поликлиник и администрации района, что делает его особенно востребованным.

В случае успешного завершения тестирования власти региона рассмотрят возможность закупки партии таких троллейбусов. Сейчас в распоряжении города есть два троллейбуса BKM с автономным ходом, которые будут использоваться на этом маршруте, в том числе после того, как тестовые машины будут возвращены производителям.

Что касается различий между моделями "Синара" и "Адмирал", по его словам, они касаются в основном автономного пробега и компоновки салона. При этом обе модели демонстрируют высокие ходовые характеристики и удобство управления, что важно для водителей.

Окончательное решение о закупке будет принято после завершения тестирования и анализа отзывов от пассажиров и водителей. Власти также учтут также и ценовую политику производителей.

"С учётом того, что оставшиеся у нас 60 троллейбусов, которые сейчас обслуживают маршруты в Московском, Канавинском и Сормовском районах, уже вырабатывают свой ресурс и требуют замены, в любом случае мы придём к тому, что их необходимо будет менять в среднесрочной перспективе", — сказал Денис Рябинин, добавив, что город не планирует полностью переходить на троллейбусы с автономным ходом.

Выбор будет зависеть от специфики маршрутов: там, где уже есть контактная сеть, разумнее использовать обычные троллейбусы. Однако часть парка может быть обновлена за счёт машин нового поколения, особенно в районах, где контактной сети нет или её строительство нецелесообразно.

После краткой беседы с корреспондентами, Денис Рябинин решил прокатиться в одном из новеньких троллейбусов. Журналистам тоже предложили проехать по маршруту на любой из марок. Так как НИА "Нижний Новгород" ранее уже рассказывало о модели "Синатра", в этот раз мы выбрали "Адмирал".

Заместитель директора по развитию "ПК транспортная система" Денис Фролов рассказал, что "Адмирал" способен проехать до 50 км без подключения к сети летом и около 35 км зимой. Около 90% комплектующих произведены в России, в том числе в Нижегородской области. По его словам, более 37% комплектующих произведены именно на предприятиях региона. Это внешний корпус из композитных материалов, интерьер салона — также из композитов и алюминия, с декоративной подсветкой, все внешнее остекление, рулевое управление.

В салоне "Адмирала" предусмотрено 37 сидячих мест, из которых 17 расположены на низком уровне для удобства посадки маломобильных пассажиров. Также установлены переговорные устройства, USB-порты для зарядки гаджетов, декоративная подсветка, раздельная система климат-контроля и теплые полы.

В троллейбусе также установлены камеры кругового обзора, система контроля давления в шинах и даже система контроля бодрствования водителя, автоматически тормозящая транспорт при отсутствии реакции.

Ранее сообщалось, что схема движения троллейбуса №25 изменится в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Общественный транспорт Троллейбус
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