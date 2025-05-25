Зловонные потоки затопили село Ближнее Борисово под Нижним Новгородом Происшествия

Фото: скриншот видео телеканала "Кстати"

В селе Ближнее Борисово, расположенном в Нижнем Новгороде, местные жители столкнулись с серьезной экологической проблемой — вблизи жилых домов образовалась огромная лужа из сточных вод.

По информации телеканала "Кстати..." (16+), зловонное болото продолжает разрастаться, превращаясь в настоящий водопад нечистот. Сельчане отмечают, что ситуация ухудшается с каждым годом: территория с загрязненной водой увеличивается, а неприятный запах становится всё сильнее.

Местные жители не раз обращались в различные ведомства и службы с просьбой решить проблему. Однако, несмотря на многочисленные жалобы, никакие меры по устранению загрязнения до сих пор не были предприняты.

Напомним, что проблема с неприятными запахами в Нижнем Новгороде остается актуальной.

Также сообщалось, что деревню Борисово-Покровское в Дальнеконстантиновском округе Нижегородской области затопило коровьим навозом.