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Общество

Вонючий туман окутал Нижний Новгород в ночь с 13 на 14 июня

14 июня 2025 10:30  [1204] Общество
Вонючий туман опустился на Нижний Новгород ночью 13 июня

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Нижегородцы массово жалуются на вонючий туман, который опустился на столицу Поволжья поздним вечером 13 июня и в ночь на 14 июня.

По словам жителей, неприятный запах появился вместе с туманом сразу после дождя и моментально окутал город. Жалобы поступили из Советского, Канавинского, Ленинского и Нижегородского районов. А особенно резкий запах отмечался в Верхних Печерах и на площади Лядова.

"На Мещере это явление уже стало постоянным", - пишет Анастасия.

Кроме того, из-за густого тумана сильно снизилась видимость.

Кто-то отметил, что запах был канализационным, на что нижегородцы жалуются уже давно. Но были также и другие мнения. 

"Верхние Печеры и Кстовское направление в этом запахе постоянно живут. И не надо говорить, что это запах с очистных сооружений. Запах явно химозный", - заявила Наталья В.

При этом многие жители Автозаводского района никакого запаха не заметили.

Ранее представители Нижегородской станции аэрации заявили, что НСА не является источником неприятного запаха, на который часто жалуются нижегородцы. 

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Теги:
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