Журналистам показали, как ведется реконструкция Нижегородской станции аэрации Общество

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Первая очередь реконструкции Нижегородской станции аэрации (НАС) на Гребном канале близка к завершению. На данный момент готовность объекта составляет более 96%. О том, как модифицировалась станция аэрации и какие работы еще предстоит выполнить, журналистам рассказал генеральный директор АО "Теплоэнерго" - управляющей организации АО "Нижегородский водоканал" Дмитрий Сивохин.

Реконструкция станции выполняется в две очереди. Первый этап затронул 50 из 108 объектов, стоимость работ составила 7,3 млрд рублей бюджетных средств всех уровней.

НАС обслуживает практически весь Нижний Новгород и ежедневно принимает до 640 тысяч кубометров сточных вод. При этом технологический процесс не останавливается ни на день, реконструкция идет параллельно с эксплуатацией, что значительно усложняет работу.

В ходе модернизации полностью обновлено оборудование, заменены трубопроводы, кабельные линии и инженерные сети. Однако самое главное изменение — это внедрение новой технологии очистки воды.

Для фильтрации плавающего мусора различного размера установлены новые решетки российского производства. Предметы, которые сбрасываются в канализацию и при этом не растворяются в воде, извлекаются именно на этом этапе.

Стоки, очищенные от механического мусора, поступают в песколовки. В них применены аэрируемые технологии: воздух подается в каналы для лучшего удаления песка, который затем промывается и может быть использован повторно. Старые песколовки позже будут выведены из эксплуатации.

Также построены новые сооружения, включая здание дефосфатации, где применяется коагуляция и осаждение для удаления фосфора.

Первичные отстойники теперь включены в новую схему биологической очистки. Два из них выполняют функцию усреднителей, два других — ацидификаторов. Это позволяет запустить биологическую очистку уже на раннем этапе.

На следующем этапе сточные воды поступают в аэротенки — ключевые сооружения, где уже и происходит очищение воды от азота и фосфора с помощью специальных бактерий (активный ил), которые поглощают ту или иную органику.

Также полностью реконструированы вторичные отстойники, где вода окончательно осветляется перед сбросом в Волгу.

По словам советника гендиректора Михаила Лихотникова, после завершения всех работ уровень загрязняющих веществ в сбросах снизится на 30-40% и будет соответствовать федеральным нормативам. Стоит отметить, что текущая технология очищения не позволяет достичь допустимых нормативов, однако НАС не является источником неприятного запаха, на который часто жалуются нижегородцы.

"Реконструкция первой очереди завершится к концу текущего года. Пуско-наладочные работы первой очереди, то есть фактическое начало работы, запланировано на начало и первую половину 2026 года", - рассказал Сивохин.

Напомним, Нижегородская станция аэрации построена в 1975 году и является одним из крупнейших объектов по очистке сточных вод на Волге. Она обслуживает Нижний Новгород и город Бор. Модернизация первой очереди стартовала в 2022 году в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" завершившегося нацпроекта "Экология".

Вторая очередь реконструкции запланирована на 2026-2029 годы. Она охватит оставшиеся объекты станции, включая более мощные очистные сооружения.

Ранее сообщалось, что нижегородцы пожаловались 1050 раз на загрязненный воздух в 2024 году.