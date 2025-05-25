Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 июня 2025 17:35  [64] Более 800 млн рублей взыскали с экс-заммэра Нижнего Новгорода Дзепы
11 июня 2025 17:19  [78] 9-балльные пробки парализовали Нижний Новгород вечером 11 июня
11 июня 2025 17:04  [204] Перечислены безопасные для купания водоемы Нижегородской области
11 июня 2025 16:40  [126] Журналистам показали, как ведется реконструкция Нижегородской станции аэрации
11 июня 2025 16:31  [117] Детский праздник при поддержке ЛУКОЙЛа
11 июня 2025 16:20  [134] Гнеушев провел в Сеченовском округе заседание по вопросам поддержки бойцов СВО
11 июня 2025 16:16  [123] Опубликованы проекты новых школ для Нижнего Новгорода, сделанные студентами
11 июня 2025 16:00  [144] Девять нижегородцев обратились за медпомощью из-за жары
11 июня 2025 15:52  [108] Штрафы за алкоголь на детских площадках предложили увеличить до 5000 рублей
11 июня 2025 15:43  [151] Снят запрет на рыбалку на Чебоксарском водохранилище в Нижегородской области
Общество

Журналистам показали, как ведется реконструкция Нижегородской станции аэрации

11 июня 2025 16:40  [126] Общество
нас

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Первая очередь реконструкции Нижегородской станции аэрации (НАС) на Гребном канале близка к завершению. На данный момент готовность объекта составляет более 96%. О том, как модифицировалась станция аэрации и какие работы еще предстоит выполнить, журналистам рассказал генеральный директор АО "Теплоэнерго" - управляющей организации АО "Нижегородский водоканал" Дмитрий Сивохин.

Реконструкция станции выполняется в две очереди. Первый этап затронул 50 из 108 объектов, стоимость работ составила 7,3 млрд рублей бюджетных средств всех уровней.

НАС обслуживает практически весь Нижний Новгород и ежедневно принимает до 640 тысяч кубометров сточных вод. При этом технологический процесс не останавливается ни на день, реконструкция идет параллельно с эксплуатацией, что значительно усложняет работу.

В ходе модернизации полностью обновлено оборудование, заменены трубопроводы, кабельные линии и инженерные сети. Однако самое главное изменение — это внедрение новой технологии очистки воды.

Для фильтрации плавающего мусора различного размера установлены новые решетки российского производства. Предметы, которые сбрасываются в канализацию и при этом не растворяются в воде, извлекаются именно на этом этапе.

Стоки, очищенные от механического мусора, поступают в песколовки. В них применены аэрируемые технологии: воздух подается в каналы для лучшего удаления песка, который затем промывается и может быть использован повторно. Старые песколовки позже будут выведены из эксплуатации. 

Также построены новые сооружения, включая здание дефосфатации, где применяется коагуляция и осаждение для удаления фосфора.

Первичные отстойники теперь включены в новую схему биологической очистки. Два из них выполняют функцию усреднителей, два других — ацидификаторов. Это позволяет запустить биологическую очистку уже на раннем этапе.

На следующем этапе сточные воды поступают в аэротенки — ключевые сооружения, где уже и происходит очищение воды от азота и фосфора с помощью специальных бактерий (активный ил), которые поглощают ту или иную органику.

Также полностью реконструированы вторичные отстойники, где вода окончательно осветляется перед сбросом в Волгу.

По словам советника гендиректора Михаила Лихотникова, после завершения всех работ уровень загрязняющих веществ в сбросах снизится на 30-40% и будет соответствовать федеральным нормативам. Стоит отметить, что текущая технология очищения не позволяет достичь допустимых нормативов, однако НАС не является источником неприятного запаха, на который часто жалуются нижегородцы. 

"Реконструкция первой очереди завершится к концу текущего года. Пуско-наладочные работы первой очереди, то есть фактическое начало работы, запланировано на начало и первую половину 2026 года", - рассказал Сивохин.

Напомним, Нижегородская станция аэрации построена в 1975 году и является одним из крупнейших объектов по очистке сточных вод на Волге. Она обслуживает Нижний Новгород и город Бор. Модернизация первой очереди стартовала в 2022 году в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" завершившегося нацпроекта "Экология".

Вторая очередь реконструкции запланирована на 2026-2029 годы. Она охватит оставшиеся объекты станции, включая более мощные очистные сооружения.

Ранее сообщалось, что нижегородцы пожаловались 1050 раз на загрязненный воздух в 2024 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижегородский водоканал Теплоэнерго Экология
Поделиться:
Новости по теме
03 июня 2025 14:20  [1006] Водоканал объяснил, почему в Нижнем Новгороде иногда ощущается противный запах
23 мая 2025 09:00  [932] Проект по строительству канализации в Ольгине и Новинках одобрила госэкспертиза
13 мая 2025 15:45  [636] Росприроднадзор выявил новые нарушения на Нижегородской станции аэрации
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных