Аферист выманил у нижегородки более двух миллионов рублей под видом инвестиций Происшествия

В Ленинском районе Нижнего Новгорода 27-летняя сотрудница одной из компаний стала жертвой мошенников, поверив в обещания легкого заработка на инвестициях.

Как рассказала женщина в заявлении в отдел полиции № 3 Управления МВД России по Нижнему Новгороду, в течение двух месяцев она вела переписку в мессенджере с неизвестным мужчиной. Он представился руководителем некой торговой платформы и уверял, что поможет ей быстро приумножить деньги.

Под предлогом обучения и последующего получения прибыли собеседник убедил заявительницу перейти по неизвестной ссылке и установить приложение. Далее он предложил оформить кредиты в различных банках на общую сумму 2 миллиона рублей и перевести средства на так называемый брокерский счет.

Кроме того, женщина отправила еще 25 тысяч рублей со своего личного счета на номер телефона, указанный мошенником.

Общий ущерб составил 2 025 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и предпринимают меры по розыску злоумышленника.

Ранее сообщалось, что банда лжеброкеров выманила у жителей Нижегородской области 36,5 млн рублей.