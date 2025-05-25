Мошенника, менявшего имена и города, задержали нижегородские полицейские Происшествия

Фото: пресс-служба УМВД по Нижнему Новгороду

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Нижнему Новгороду задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств, совершенных на территории региона. Оперативные мероприятия проходили в Волгограде, где злоумышленник скрывался от правосудия. Об этом сообщила пресс-служба управления.

По данным полиции, подозреваемый — уроженец Москвы — представлялся разными именами и выдавал себя за сотрудника крупного банка, занимавшего высокие должности. Таким образом он входил в доверие к своим жертвам и под различными предлогами получал от них крупные суммы денег и имущество.

Первый эпизод произошел в ноябре 2024 года. Мужчина убедил 27-летнюю девушку передать ему 380 000 рублей якобы за содействие в аренде помещения на выгодных условиях.

В феврале 2025 года он обманом завладел 41 сотовым телефоном на сумму почти 4,8 миллиона рублей у 20-летнего владельца магазина мобильной техники, пообещав оплатить всю партию позже.

Также в начале текущего года подозреваемый получил от 38-летнего знакомого 1 089 000 рублей за якобы конфискованную технику и автомобиль, которых у него на самом деле не было.

После каждого эпизода злоумышленник исчезал, не выходил на связь, менял место проживания и оформлял документы на чужие имена.

В ходе служебной командировки в Волгоград нижегородские оперативники установили его местонахождение и задержали в арендованной квартире. Мужчина оказался не судимым и официально нигде не трудоустроенным.

При обыске у него изъяли мобильную технику, банковские карты, сим-карты, документы, а также около 200 000 рублей. Найденные паспорта и водительские удостоверения направлены на экспертизу.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Он допрошен в качестве подозреваемого и заключён под стражу на время предварительного расследования.

Ранее сообщалось, что слесарь из Нижнего Новгорода потерял почти 2,7 млн рублей после общения с мошенниками.