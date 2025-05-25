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Происшествия

Бизнесмена из Челябинска осудят за мошенничество при ремонте детсада в Нижнем Новгороде

10 июня 2025 15:34  [55] Происшествия
Бизнесмена из Челябинска осудят за мошенничество при ремонте детсада в Нижнем Новгороде

Сотрудники следственного управления УМВД России по Нижнему Новгороду завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в присвоении бюджетных средств под видом исполнения муниципального контракта.

Как установили следователи, мужчина подал заявку на участие в электронном аукционе от имени зарегистрированной на него фирмы. Аукцион проводился для выбора подрядчика на выполнение ремонтных работ в одном из детских садов Нижнего Новгорода.

Заявитель намеренно указал заниженную стоимость работ, рассчитывая, что это обеспечит ему победу в конкурсе. Именно так и произошло — по итогам торгов его организация была признана победителем, после чего с ней заключили муниципальный контракт.

Однако, как выяснилось, исполнять условия соглашения мужчина не собирался. Получив от муниципального учреждения аванс в размере около 500 тысяч рублей, он потратил эти средства на личные нужды.

Когда срок выполнения работ истёк, а ремонт так и не был начат, представители учреждения обратились в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали.

Мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 160 УК РФ — "Присвоение или растрата". Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде. Обвиняемый признал вину и частично возместил причинённый ущерб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемому может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в нижегородский суд передали дело о хищении почти 33 млн рублей при капремонте.

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Теги:
Мошенничество Суд Уголовное дело
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