Таран маршруткой четырех машин на Зеленском съезде привел к уголовному делу Происшествия

Следственные органы начали уголовное производство после ДТП с пассажирским автобусом на Зеленском съезде, в результате которого пострадали люди, включая ребёнка.

Как рассказали в нижегородском СУ СКР, в Нижегородском районе областного центра водитель маршрутки допустил наезд на стоящие у обочины автомобили.

В момент аварии в салоне находились пассажиры. Несколько человек, в том числе несовершеннолетний, получили травмы. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. После осмотра врачи назначили амбулаторное лечение и отпустили пострадавших домой.

По поручению руководителя регионального управления Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины аварии и степень ответственности перевозчика.

Ход и результаты расследования на контроле у прокуратуры Нижегородской области.