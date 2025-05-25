Таран маршруткой четырех машин на Зеленском съезде привел к уголовному делу

Следственные органы начали уголовное производство после ДТП с пассажирским автобусом на Зеленском съезде, в результате которого пострадали люди, включая ребёнка.
Как рассказали в нижегородском СУ СКР, в Нижегородском районе областного центра водитель маршрутки допустил наезд на стоящие у обочины автомобили.
В момент аварии в салоне находились пассажиры. Несколько человек, в том числе несовершеннолетний, получили травмы. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. После осмотра врачи назначили амбулаторное лечение и отпустили пострадавших домой.
По поручению руководителя регионального управления Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины аварии и степень ответственности перевозчика.
Ход и результаты расследования на контроле у прокуратуры Нижегородской области.
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