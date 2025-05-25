Автобус протаранил четыре машины на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины серьезного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 16 июня в областном центре с участием рейсового автобуса и сразу нескольких автомобилей.

По предварительным данным, около 16:40 в районе дома №10 на Зеленском съезде водитель автобуса ПАЗ, 1972 года рождения, по неустановленной пока причине врезался в автомобили, остановившиеся на светофоре.

Сначала автобус столкнулся с автомобилем Ford, за рулем которого находился мужчина 1963 года рождения, а затем — с Geely, которым управлял водитель 1990 года рождения. После этого ПАЗ продолжил движение и наехал на припаркованные рядом Toyota и Skoda.

По информации регионального министерства здравоохранения, в результате аварии пострадали пять человек, среди них — один ребенок. Двое взрослых были госпитализированы с травмами средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. Трое остальных пострадавших, включая ребенка, после осмотра врачами от госпитализации отказались.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводятся все необходимые мероприятия для установления точных причин и обстоятельств аварии.

Ранее сообщалось, что после ДТП в поселке Ольгино в Нижнем Новгороде автомобиль влетел в щит.