Антиалкогольные меры обсудили в нижегородском Заксобрании Общество

Фото: Александр Воложанин

Парламентарии Законодательного собрания Нижегородской области в рамках заседания комитета по экономике провели обсуждение последствий ужесточения антиалкогольного законодательства.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, депутаты высказали различные мнения по данному вопросу.

Ранее рассматривалась инициатива ограничить продажу алкогольной продукции в выходные и будни. Предлагалось разрешить торговлю спиртным по субботам с 10:00 до 16:00, а по будням — с 14:00 до 20:00. Воскресенья могли вовсе стать "сухими" днями.

В настоящее время в регионе действует запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 9:00. Исключение сделано только для заведений общественного питания — баров, кафе и ресторанов. Однако депутаты обратили внимание на то, что границы между этими форматами остаются размытыми, что позволяет некоторым точкам обходить ограничения.

Несмотря на действующие меры, объемы продаж алкогольной продукции продолжают расти. В то же время отмечается положительная динамика: снизилось количество преступлений и психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя.

Тем не менее, жалобы на работу заведений общепита, реализующих спиртное, поступают регулярно.

Как подчеркнул спикер Заксобрания Евгений Люлин, нелегальная торговля и лазейки для псевдо-ресторанов в жилых домах по-прежнему имеют место быть.

"Одна из мер – ужесточить штрафы за незаконную продажу алкоголя. Правила работы отдельных видов объектов общепита в жилых зонах должны быть более четкими. Мы подготовим и направим предложения в Госдуму РФ, чтобы исправить эти пробелы", - отметил спикер ЗСНО.

Председатель комитета Заксобрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков добавил, что ограничения актуальны для наиболее крупных городов области: Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса и Кстова.

Ранее сообщалось, что нижегородский бизнес выступил против ограничений на продажу алкоголя.