Пострадавшего при теракте в Брянске нижегородского врача выписали из больницы

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Пострадавшего во время взрыва на железной дороге в Брянске нижегородского кардиолога выписали из больницы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.
Напомним, врач-кардиолог нижегородского гериатрического центра ехала в поезде № 86 Климово — Москва, на который вечером 31 августа рухнул подорванный террористами автомобильный мост. Несколько вагонов сошли с рельсов после столкновения с обломками конструкции.
Сначала нижегородку госпитализировали в одно из медучреждений Брянска, а позднее доставили реанимобилями центра медицины катастроф Нижегородской области и НОКБ имени Н.А. Семашко вместе с еще одним пострадавшим в Нижний Новгород.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде наградили врачей-участников гуманитарной миссии "Сердце помощи" в ДНР.
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