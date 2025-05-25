Пострадавшего при теракте в Брянске нижегородского врача выписали из больницы Общество

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Пострадавшего во время взрыва на железной дороге в Брянске нижегородского кардиолога выписали из больницы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.

Напомним, врач-кардиолог нижегородского гериатрического центра ехала в поезде № 86 Климово — Москва, на который вечером 31 августа рухнул подорванный террористами автомобильный мост. Несколько вагонов сошли с рельсов после столкновения с обломками конструкции.

Сначала нижегородку госпитализировали в одно из медучреждений Брянска, а позднее доставили реанимобилями центра медицины катастроф Нижегородской области и НОКБ имени Н.А. Семашко вместе с еще одним пострадавшим в Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде наградили врачей-участников гуманитарной миссии "Сердце помощи" в ДНР.