Ректор ННГУ рассказал о еже, который пришел поступать в университет

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У здания приемной комиссии Нижегородского государственного университета имени Лобачевского заметили необычного "абитуриента" — ежа. Фотографии милого гостя опубликовал в своем телеграм-канале ректор вуза Олег Трофимов.
"Ежик немного волнуется, поэтому пришел чуть раньше, чем нужно. Рекомендовали ему успокоиться и подать заявление на Госуслугах. Приемная кампания стартует 20 июня", — написал ректор ННГУ.
Публикация вызвала теплую реакцию подписчиков, а сам ежик стал символом предстоящей вступительной кампании.
Ранее сообщалось, что школьники из приграничных регионов в 2025 году смогут поступить в ННГУ без сдачи ЕГЭ.
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