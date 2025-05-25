Ректор ННГУ рассказал о еже, который пришел поступать в университет Общество

Фото: Telegram-канал Олега Трофимова

У здания приемной комиссии Нижегородского государственного университета имени Лобачевского заметили необычного "абитуриента" — ежа. Фотографии милого гостя опубликовал в своем телеграм-канале ректор вуза Олег Трофимов.

"Ежик немного волнуется, поэтому пришел чуть раньше, чем нужно. Рекомендовали ему успокоиться и подать заявление на Госуслугах. Приемная кампания стартует 20 июня", — написал ректор ННГУ.

Публикация вызвала теплую реакцию подписчиков, а сам ежик стал символом предстоящей вступительной кампании.

Ранее сообщалось, что школьники из приграничных регионов в 2025 году смогут поступить в ННГУ без сдачи ЕГЭ.