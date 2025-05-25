Два университета Нижнего Новгорода вошли в число лучших IT-вузов страны

Фото:
Сервис SuperJob опубликовал свежий рейтинг российских вузов по уровню заработной платы молодых специалистов, работающих в сфере информационных технологий. В исследовании учитывались выпускники, окончившие высшие учебные заведения в период с 2019 по 2024 год.
В список лучших учебных заведений вошли два университета Нижнего Новгорода — ННГУ имени Н.И. Лобачевского и НГТУ имени Р.Е. Алексеева.
Абсолютным лидером рейтинга стал Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Средняя заработная плата его выпускников, занятых в IT-сфере, составляет 330 тысяч рублей в месяц.
Университет имени Лобачевского за год улучшил свои позиции и поднялся на 10-е место. Средняя зарплата его выпускников в IT-отрасли достигла 180 тысяч рублей в месяц. Примечательно, что 71% молодых специалистов остаются работать в Нижнем Новгороде после окончания вуза.
Нижегородский технический университет занял 17-ю строчку рейтинга. Его выпускники, трудящиеся в сфере информационных технологий, зарабатывают в среднем 145 тысяч рублей в месяц. Кстати, 91% из них продолжают профессиональную деятельность в родном городе.
Ранее сообщалось, что сразу три высших учебных заведения из Нижегородской области оказались в числе ста лучших в России согласно рейтингу Forbes на 2025 год.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+