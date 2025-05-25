Станочник погиб от удара доски на нижегородском предприятии

На деревообрабатывающем предприятии в Шарангском муниципальном округе Нижегородской области произошел трагический инцидент, в результате которого погиб 39-летний рабочий.
По данным Гострудинспекции по региону, происшествие случилось поздним вечером 16 июня. Во время распиловки бревен на брусующем станке из оборудования с силой вылетела доска. Она прорвала защитную конструкцию и ударила станочника по голове.
Пострадавшего оперативно доставили в районную больницу бригадой скорой помощи. Однако, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался от полученных травм.
Известно, что станочник работал у индивидуального предпринимателя по трудовому договору.
Как сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, ведомство начало расследование данного несчастного случая.
Ранее сообщалось, что в результате пожара на заводе в Заволжье Нижегородской области одного сотрудника госпитализировали с ожогами.
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