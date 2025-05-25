Захар Прилепин работает над пиратским романом про Степана Разина Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Писатель Захар Прилепин сообщил о намерении выпустить пиратский роман, главным героем которого станет Степан Разин. Об этом Прилепин рассказал на встрече с читателями в Нижнем Новгороде, презентуя свою новую книгу "Тума" (18+), посвящённую знаменитому атаману Войска Донского. Мероприятие прошло в рамках культурно-патриотического проекта "Культурный десант 45/25" (16+), его посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам писателя, он стремился "сократить расстояние между нашими днями и серединой XVII века".

Прилепин отметил, что историческая память о событиях XVII века зачастую фрагментарна и уступает по степени осмысленности более известному Смутному времени. Он подчеркнул, что россияне, как это ни парадоксально, лучше знакомы с историей Франции и Англии XVII века, чем с собственной.

"Мы детально знаем всю историю, связанную с "Тремя мушкетёрами", с жизнью Франции, с Людовиком, с реальным историческим персонажем д’Артаньяном, знаем про Гримо, знаем про Портоса… Большинство советских людей читало "Трёх мушкетёров" и, конечно, смотрело все экранизации. То есть для нас середина XVII века во Франции — это как бы руку протяни. А вот Никон, Аввакум, Разин — всё, уходят в туман. Ну, это что-то давнее, непонятное. Алёна Арзамасская — ну какая-то монахиня... ", — рассказал он.

Писатель подчеркнул, что при создании романа использовал большое количество архивных документов, многие из которых не были известны его литературным предшественникам. Он отказался от "додумывания" биографии Разина, стремясь воссоздать её на основе достоверных источников.

Прилепин также рассказал, что в отличие от других авторов, он имел возможность реконструировать жизнь Разина шаг за шагом, в том числе благодаря народным песням, которые, по его словам, подтверждаются историческими документами.

"Я был потрясён: все песни, посвящённые Разину, так или иначе документально подтверждаются. Это даёт основание предположить, что в его войске был кто-то вроде летописца, фиксировавшего события", — отметил он.

По его словам, в народной культуре не существует другого героя, которому было бы посвящено столько песен. Эти песни бытовали по всей России — от Поморья до Астрахани и Кубани. Он добавил, что песне "Ой, то не вечер" исполняется уже более 350 лет, а текст практически не изменился с XVII века, лишь мелодия претерпела несколько изменений. Прилепин считает, что народ поёт такие песни столетиями не случайно — в этом проявляется глубокая связь с национальной историей и коллективной памятью.

Писатель также сообщил своим поклонникам, что готовит выпуск трёх музыкальных альбомов, в которые войдут народные, авторские и современные песни, посвящённые Разину. В сборниках будут представлены произведения, созданные с XVII по XXI век. Он назвал этот проект попыткой "собрать музыкальную шкатулку" русской истории.

Мифы о тысячелетнем происхождении казачества Прилепин развеял. По его словам, оно сформировалось как воинское сословие только при Иване Грозном:

"Никакого "древнего этноса" не было. Это не потомки амазонок. Это были посадские, бедные крестьяне, иногда даже аристократы, которые ушли на Дон. Всё это фиксируется в документах. Большинство казачьих фамилий — Черноярцев, Астраханцев, Костромитиных — имеют чёткую географическую привязку", — пояснил он.

Писатель отметил, что в XVII веке казаки не вели крестьянского образа жизни, не пахали землю и не держали скот. Они жили на островках среди Дона, вели кочевой образ жизни и постоянно воевали с Ногайской ордой, Крымским ханством и Османской империей.

Прилепин также провёл параллели между событиями XVII века и современной историей России и Украины.

"Через 33 года после Смутного времени произошло воссоединение Малороссии с Россией. И сейчас, спустя 33 года после 1991 года, у нас происходит то же самое. История работает по каким-то своим законам. Это не совпадение — это рифма", - сказал он.

В 1653 году Земский собор принял решение о воссоединении, что привело к войне с Речью Посполитой, напомнил писатель.

"Война длилась 12 лет. Всё это очень напоминает то, что происходит сейчас. Сначала просьба о помощи, потом решение ввести войска, потом долгая война. Один в один", - уверен он.

Отвечая на вопросы из зала, Прилепин сообщил, что планирует написать ещё два романа, посвящённых атаману. Один из них будет пиратским приключением. Писатель добавил, что Разин одержал крупнейшую морскую победу XVII века, разгромив персидский флот, и был, по сути, "русским пиратом".

"Казаки того времени были не только воинами, но и судоходцами. Они держали в страхе побережья и торговые пути, но эта часть истории практически не описана в литературе", — отметил он.

Завершая встречу, Прилепин рассказал, что в процессе работы над книгой обнаружил архивные документы о своих предках, воевавших в XVII веке. Он подчеркнул, что история — это не "про кого-то", а про нас самих.

"Это не какие-то другие люди, это мы и есть. Кровь всех этих людей течёт в нашей крови. Мы — прямые наследники участников мировой истории, а не потомки туманных средневековых силуэтов", — заявил писатель.

Прилепин подчеркнул, что только вернув себе историческую память, можно по-настоящему понять свою страну, культуру и самого себя.