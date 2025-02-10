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Политика

Захар Прилепин: "Трамп залезет с ногами в нашу Украину"

13 февраля 2025 12:24  [113] Политика

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин прокомментировал телефонный разговор президента России Владимира Путина и бывшего лидера США Дональда Трампа. В своем телеграм-канале он выразил скептицизм по поводу возможных договоренностей и их последствий.  

По мнению Прилепина, даже если Трамп даст "разрешение" России сохранить территории, занятые в ходе боевых действий, это не станет настоящей победой. Он уверен, что США будут продолжать продвигать свои интересы на Украине.  

"Трамп "разрешит" России забрать, что завоевали — но не больше, конечно. А сам даст Украине какие-нибудь позорные гарантии, которые для него ничего не значат, и залезет с ногами в нашу Украину. Потому что, напоминаю, вся Украина — наша. Вся Украина — русская земля", — написал Прилепин.  

По его словам, главная цель Трампа — использование природных ресурсов Украины в интересах США. Он сравнил это с ситуацией, в которой Россия потребовала бы долю в американских территориях.  

"Будет Трамп жрать те богатства, что хранятся в нашей русской земле, и богатеть от них. И копить с них на новые вооружения, которые они в другой раз поставят очередной окраине. Это как если бы мы пришли на Аляску, в Канаду, к ним на огород — и согласились на достойный раздел урожая", — отметил Прилепин.  

Он также выразил недоумение по поводу мнения, что переговоры с Трампом — шаг к урегулированию.  

"Уже слышны голоса: мол, слава Богу, всё идёт на лад. Какой лад-то? Что американцы будут рыть землю под русским Киевом, под русской Одессой и русским Черниговом, а нам, так и быть, оставят Артёмовск и Дзержинск?" — задался вопросом писатель.  

При этом Прилепин подчеркнул, что выступает за мирные переговоры, но считает, что возможные договоренности не должны преподноситься как значительный успех.  

"Мы все за мир и за переговоры. Но если описанные выше перспективы будут подавать как небывалую удачу, то это не так. Продолжаем уповать на иные перспективы", — заключил он.

Ранее эксперт рассказал, какие последствия диалог Путина и Трампа повлечет, в том числе для конфликта на Украине. 

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Теги:
Захар Прилепин СВО
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