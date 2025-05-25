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Общество

ЗСНО поддержало создание кадрового резерва для ветеранов боевых действий

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ЗСНО поддержало создание кадрового резерва для ветеранов боевых действий

Фото: пресс-служба ЗС НО

На заседании комитета Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам государственной власти, местного самоуправления и регламенту был рассмотрен проект федерального закона, предусматривающий создание кадрового резерва для ветеранов боевых действий на гражданской службе.

Законопроект предполагает внесение изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и направлен на поддержку бывших участников боевых действий, включая тех, кто участвовал в специальной военной операции.

Председатель Заксобрания Евгений Люлин подчеркнул важность инициативы, отметив её социальную значимость.

"Речь идёт о конкретной помощи нашим защитникам — тем, кто проявил мужество и преданность Родине. Формирование кадрового резерва на всех уровнях государственной власти создаст для них дополнительные возможности трудоустройства. Эти люди обладают качествами, которые особенно востребованы в госуправлении: дисциплина, ответственность, умение принимать решения в сложных ситуациях", — заявил он.

Согласно законопроекту, планируется формирование федеральных, региональных и муниципальных резервов, которые предоставят ветеранам приоритетное право на занятие вакантных должностей в органах государственной гражданской службы. Это позволит им не только найти работу, но и успешно адаптироваться к мирной жизни, используя полученный опыт в новых условиях.

Кроме того, документ возлагает на государственные органы обязанность создавать условия для эффективной адаптации ветеранов к гражданской службе. Порядок формирования и ведения кадровых резервов будет определён положением, утверждаемым Президентом Российской Федерации.

Председатель профильного комитета Владимир Паков отметил, что законопроект решает одну из ключевых проблем, с которыми сталкиваются ветераны после возвращения со службы.

"Многие из них испытывают трудности при переходе к гражданской жизни. Закон предусматривает не только создание кадрового резерва, но и возможность профессиональной переподготовки. Это поможет ветеранам освоить необходимые компетенции и успешно начать карьеру в госструктурах", — пояснил Паков.

Депутаты поддержали инициативу и выразили готовность содействовать её продвижению на федеральном уровне.

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Теги:
Законодательное собрание Законопроекты СВО
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