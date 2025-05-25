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Экономика

Рост инвестиций в социальную сферу отмечен в Нижегородской области

17 июня 2025 19:00  [66] Экономика
Рост инвестиций в соцсферу отмечен в Нижегородской области

Фото: пресс-служба ЗС НО

На последнем заседании комитета Заксобрания Нижегородской области по бюджету и налогам, прошедшем 16 июня, парламентарии рассмотрели результаты исполнения областного бюджета за 2024 год.

Согласно представленным данным, доходная часть консолидированного бюджета региона составила 412,4 миллиарда рублей, а расходы — 461,6 миллиарда. Ключевым источником налоговых поступлений стал налог на доходы физических лиц, сумма которого достигла 146,6 миллиарда рублей. Это на 27% превышает показатель предыдущего года, что связано с ростом фонда оплаты труда в области.

Значительную часть расходов направили на развитие социальной сферы — её финансирование в 2024 году составило 275,6 миллиарда рублей. Это на 20% больше, чем годом ранее. Приоритетными направлениями остались здравоохранение, образование и меры социальной поддержки населения.

В рамках реализации национальных проектов Нижегородская область в 2024 году участвовала в 14 федеральных инициативах. Общий объем финансирования по этим направлениям составил 44,8 миллиарда рублей. Среди ключевых проектов — "Здравоохранение", "Образование", "Экология", "Жилье и городская среда", а также "Безопасные и качественные дороги".

Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин подчеркнул, что итоги исполнения бюджета подтверждают стабильность финансовой системы региона.

"Рост налоговых поступлений и продуманная бюджетная политика позволили нам не только выполнить все социальные обязательства, но и увеличить финансирование важнейших сфер. Несмотря на внешние вызовы, мы сохранили приоритет социальной направленности расходов. Это прямые инвестиции в качество жизни, инфраструктуру, образование и медицину", — отметил он.

Государственный долг области по итогам года увеличился на 13,7 миллиарда рублей, составив 59,6% от объема доходов. Однако без учета инфраструктурных заимствований долговая нагрузка снизилась до 33,9%, что соответствует критериям финансовой устойчивости.

Кредитный рейтинг региона, присвоенный агентством "Эксперт РА", остался на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. Это говорит о высокой степени надежности финансовой системы Нижегородской области.

Председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов подчеркнул, что обсуждение исполнения бюджета проводится ежегодно и сопровождается общественными слушаниями.

"Перед заседанием комитета мы организуем открытые обсуждения с онлайн-трансляцией, где каждый житель области может задать вопросы и узнать, как формируются и тратятся бюджетные средства. Несмотря на рост дефицита, он оказался ниже запланированного, а уровень госдолга остается в пределах экономической безопасности", — рассказал он.

Парламентарии отметили, что прозрачность и системный подход к управлению финансами позволяют региону эффективно справляться с текущими задачами и планировать устойчивое развитие на будущее.

Ранее сообщалось, что школу в Дивееве капитально отремонтируют за 175 млн рублей.

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Теги:
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